'Europese bedrijven sinds 18 juli aangevallen via WinRAR-kwetsbaarheid'

Europese bedrijven, waaronder in de financiële, productie, defensie en logistieke sectoren, zijn sinds 18 juli aangevallen via een kwetsbaarheid in de populaire archiveringssoftware WinRAR. Op het moment van de aanvallen was er nog geen update beschikbaar voor het lek beschikbaar, zo laat antivirusbedrijf ESET weten. Bij het uitpakken van een malafide RAR-bestand kon zo ongemerkt malware op het systeem worden geplaatst.

Vorige week had ESET het bestaan van de kwetsbaarheid (CVE-2025-8088) al aangekondigd, maar het bedrijf heeft nu meer details over de waargenomen aanvallen gegeven. Aanvallers die van het WinRAR-lek misbruik maakten verstuurden van 18 juli tot en met 21 juli spearphishingmails. Daarbij deden de aanvallers zich voor als sollicitant en hadden een cv als .RAR-bijlage meegestuurd. Deze bijlage was voorzien van een voor de gebruiker zichtbaar pdf-bestand en twee malafide, niet zichtbare bestanden.

Wanneer de gebruiker het .RAR-bestand uitpakte werden ongemerkt de twee malafide bestanden ook uitgepakt. Het ging om een .dll- of .exe-bestand dat in de %TEMP% of %LOCALAPPDATA% map werd geplaatst en een .LNK-bestand in de Windows startup directory. Wanneer het systeem werd herstart kon zo de malware worden geladen, waarmee de aanvallers allerlei data en inloggegevens konden stelen en aanvullende malware installeren. Volgens ESET hebben de aanvallers een financieel motief.

ESET waarschuwde de ontwikkelaars van WinRAR op 24 juli voor de kwetsbaarheid. Het beveiligingslek werd dezelfde dag verholpen in de bètaversie van WinRAR 7.13. De definitieve versie van WinRAR 7.13 verscheen op 30 juli. WinRAR heeft geen automatische updatefunctie, wat inhoudt dat gebruikers de update zelf handmatig moeten installeren. Volgens de onderzoekers lijkt het aangevallen beveiligingslek op een andere kwetsbaarheid (CVE-2025-6218) waarvan het bestaan op 19 juni werd aangekondigd.