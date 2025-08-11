Bevolkingsonderzoek Nederland lekt gevoelige gegevens 485.000 vrouwen

Bevolkingsonderzoek Nederland heeft de gevoelige gegevens gelekt van 485.000 vrouwen die deel hebben genomen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Het gaat om persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens zoals naam, adres, burgerservicenummer, telefoonnummers, mailadressen en testuitslagen die in handen van aanvallers zijn gekomen. Volgens demissionair minister Jansen van Volksgezondheid is op dit moment de exacte omvang van het datalek nog onduidelijk.

De gegevens werden gestolen bij een laboratorium dat betrokken is bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Bij dit laboratorium worden uitstrijkjes en zelftesten van vrouwen getest in opdracht van Bevolkingsonderzoek Nederland. In Nederland zijn er drie bevolkingsonderzoeken naar kanker: de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Ze worden aangeboden door de overheid. De datadiefstal bij het lab werd op 6 juli ontdekt, zo laat de minister in een brief aan de Tweede Kamer weten. De bewindsvrouw voegt toe dat Bevolkingsonderzoek Nederland een onderzoek naar de omvang en oorzaak van het datalek heeft ingesteld.

Tevens wordt gekeken of het laboratorium meer maatregelen had moeten treffen om aanvallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Daarnaast wordt onderzocht of het informatiesysteem van het laboratorium voldoende veilig is voor de verwerking van nieuwe testresultaten. In afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek heeft de overheid besloten om de samenwerking met het laboratorium op te schorten. Bevolkingsonderzoek Nederland schat dat een tijdelijke opschorting van de samenwerking de continuïteit van de screening niet in gevaar brengt.

Hoe de inbraak op de systemen van het lab kon plaatsvinden is nog niet bekendgemaakt. Getroffen deelnemers ontvangen in de komende weken een brief van Bevolkingsonderzoek Nederland zodra er over hun betrokkenheid meer duidelijkheid is. Het datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.