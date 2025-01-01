Datadiefstal bij Nederlands medisch lab raakt ook ziekenhuispatiënten

De datadiefstal bij het medisch laboratorium Clinical Diagnostics raakt niet alleen deelnemers aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, maar ook patiënten van zorgverleners, zoals ziekenhuizen en huisartsen. Van hen zijn naam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, gegevens over het type onderzoek en testuitslagen, Burgerservicenummer (BSN), gegevens van de aanvrager (bijvoorbeeld de huisarts) en naam zorgverzekeraar buitgemaakt. Dat laat Clinical Diagnostics via de eigen website weten.

Volgens RTL Nieuws gaat het onder andere om informatie en uitslagen van onderzoeken naar urine, huid, vagina, penis, anus en wondvocht die zijn buitgemaakt en door criminelen op internet zijn gepubliceerd. Het zou gaan om patiënten van het Leids Universitair Medisch Centrum, Amphia ziekenhuis en Alrijne ziekenhuis. RTL stelt dat ook veel onderzoeken die door huisartsen zijn uitgeschreven in de gelekte data zijn te vinden. De gegevens gaan terug van dit jaar tot en met 2022. De online gelekte data is van ruim 53.000 mensen afkomstig. Het gaat bij elkaar om honderd megabyte aan data, maar de criminelen claimen driehonderd gigabyte aan data in handen te hebben.

Eerder vandaag maakten demissionair minister Jansen van Volksgezondheid en Bevolkingsonderzoek Nederland bekend dat bij Clinical Diagnostics de gegevens van 485.000 vrouwen zijn gestolen die deel hebben genomen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Het gaat om persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens zoals naam, adres, burgerservicenummer, telefoonnummers, mailadressen en testuitslagen die in handen van de aanvallers zijn gekomen.