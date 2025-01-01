Nieuws
Datadiefstal bij Nederlands medisch lab raakt ook ziekenhuispatiënten

maandag 11 augustus 2025, 17:36 door Redactie, 1 reacties

De datadiefstal bij het medisch laboratorium Clinical Diagnostics raakt niet alleen deelnemers aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, maar ook patiënten van zorgverleners, zoals ziekenhuizen en huisartsen. Van hen zijn naam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, gegevens over het type onderzoek en testuitslagen, Burgerservicenummer (BSN), gegevens van de aanvrager (bijvoorbeeld de huisarts) en naam zorgverzekeraar buitgemaakt. Dat laat Clinical Diagnostics via de eigen website weten.

Volgens RTL Nieuws gaat het onder andere om informatie en uitslagen van onderzoeken naar urine, huid, vagina, penis, anus en wondvocht die zijn buitgemaakt en door criminelen op internet zijn gepubliceerd. Het zou gaan om patiënten van het Leids Universitair Medisch Centrum, Amphia ziekenhuis en Alrijne ziekenhuis. RTL stelt dat ook veel onderzoeken die door huisartsen zijn uitgeschreven in de gelekte data zijn te vinden. De gegevens gaan terug van dit jaar tot en met 2022. De online gelekte data is van ruim 53.000 mensen afkomstig. Het gaat bij elkaar om honderd megabyte aan data, maar de criminelen claimen driehonderd gigabyte aan data in handen te hebben.

Eerder vandaag maakten demissionair minister Jansen van Volksgezondheid en Bevolkingsonderzoek Nederland bekend dat bij Clinical Diagnostics de gegevens van 485.000 vrouwen zijn gestolen die deel hebben genomen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Het gaat om persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens zoals naam, adres, burgerservicenummer, telefoonnummers, mailadressen en testuitslagen die in handen van de aanvallers zijn gekomen.

Vandaag, 18:03 door The-Real-C - Bijgewerkt: Vandaag, 18:05
Het is werkelijk schokkend hoe onzorgvuldig Clinical Diagnostics is omgesprongen met de meest intieme en gevoelige gegevens van patiënten. We hebben het hier niet over een paar willekeurige datavelden, maar over volledige medische dossiers, inclusief testresultaten, Burgerservicenummers en privé-informatie over onderzoeken die tot de kern van iemands lichamelijke integriteit reiken. Het feit dat deze gegevens nu op internet circuleren, vormt een onherstelbare inbreuk op de privacy en waardigheid van tienduizenden mensen.

Dat een organisatie die zich specialiseert in medische diagnostiek (en dus dagelijks vertrouwt op het idee dat patiënten hun gegevens veilig toevertrouwen) zulke gaten in de beveiliging heeft laten ontstaan, getuigt van een onthutsend gebrek aan verantwoordelijkheid en professioneel fatsoen. Zeker gezien de schaal (honderdduizenden slachtoffers) en de aard van de gegevens, kan dit niet worden afgedaan als ‘pech’ of een onfortuinlijk incident.

Dit is geen technisch probleem, maar een moreel falen. Clinical Diagnostics heeft gefaald in haar kerntaak: het beschermen van de privacy van de mensen die volledig afhankelijk zijn van hun zorgvuldigheid. De directie moet zich niet alleen publiekelijk verantwoorden, maar ook concreet aangeven welke structurele maatregelen zij nemen om te voorkomen dat dit ooit nog gebeurt. Excuses zonder daadkracht zijn hier niet alleen onvoldoende. Deze directie moet per direct aftreden. Hun handselswijze toont geen enkel respect voor de slachtoffers.
