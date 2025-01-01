Belgische politie waarschuwt kloosters voor bankhelpdeskfraude

De Belgische politie waarschuwt kloosterordes voor bankhelpdeskfraude, nu er binnen twee weken al zeven kloosters binnen het bisdom Gent zijn opgelicht. Volgens de politie van Antwerpen lijkt het erop dat er een bende is die zich specifiek richt op kloosterordes."Vermoedelijk omdat deze vaak oudere, goedgelovige personen huisvesten die mogelijk over financiële middelen beschikken."

Zo werd een non gebeld door een oplichter die zich voordeed als bankmedewerker. Tijdens het gesprek werd de vrouw gevraagd om het programma AnyDesk op haar computer te installeren. "Vervolgens werden er diverse online aankopen verricht, waaronder een Breitling-horloge bij een juwelier in Antwerpen", aldus de politie. In deze zaak kon een verdachte worden aangehouden toen de juwelier zag dat de betaling voor het horloge afkomstig was van een klooster en de politie waarschuwde. Slachtoffers bij de verschillende kloosters zijn volgens politie voor tienduizenden euro's bestolen.