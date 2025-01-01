Microsoft dicht RCE-kwetsbaarheden in Windows, SharePoint en Office

Microsoft heeft tijdens de patchdinsdag van augustus een groot aantal kwetsbaarheden verholpen, waaronder meerdere beveiligingslekken in Windows, SharePoint, Office en Hyper-V die remote code execution (RCE) mogelijk maken. In totaal zijn er meer dan honderd kwetsbaarheden met een CVE-nummer gepatcht, waarvan twaalf die als kritiek zijn aangemerkt.

Twee van de verholpen beveiligingslekken, allebei aanwezig in Windows, hebben een impactscore van 9.8 op een schaal van 1 tot en met 10. Het gaat om CVE-2025-53766 en CVE-2025-50165. De eerste kwetsbaarheid is aanwezig in GDI+ (Graphics Device Interface Plus), een onderdeel van Windows waarvan applicaties gebruikmaken voor het weergeven van bijvoorbeeld afbeeldingen en tekst. Het bezoeken van een gecompromitteerde of malafide webpagina, het te zien krijgen van besmette advertenties of het openen van een speciaal geprepareerd document is voldoende voor een aanvaller om code op het systeem van gebruikers uit te voeren.

CVE-2025-50165 is een kwetsbaarheid in het graphics-onderdeel van Windows. Dit beveiligingslek is te misbruiken door een doelwit een speciaal geprepareerde afbeelding te laten openen, waarna remote code execution plaatsvindt. In het geval van webservices die geüploade documenten van gebruikers verwerken is misbruik zonder interactie van de eigenaar van het systeem mogelijk, omdat dan alleen het uploaden van een speciaal geprepareerd document door een aanvaller volstaat.

SharePoint en Office

Vorige maand werd nog gewaarschuwd voor actief misbruik van kwetsbaarheden in Microsoft SharePoint. Deze maand dicht het techbedrijf twee nieuwe beveiligingslekken in het platform dat organisaties voor allerlei werkprocessen gebruiken, zoals het delen van documenten en informatie en opzetten van interne websites. De eerste kwetsbaarheid, CVE-2025-49712 , maakt remote code execution door een geauthenticeerde gebruiker mogelijk. Het tweede lek ( CVE-2025-53760 ) maakt het mogelijk voor een aanvaller om zijn rechten te verhogen.

Zeven van de twaalf kritieke kwetsbaarheden zijn gepatcht in Microsoft Office, Word en virtualisatiesoftware Hyper-V. Een aanvaller zou in het geval van Office en Word een gebruiker een speciaal geprepareerd document moeten laten openen. Remote code execution is ook mogelijk wanneer het document via de Preview Pane (Voorbeeldvenster) wordt weergegeven.

Securitybedrijf ZDI merkt op dat Microsoft al zeven maanden op rij kwetsbaarheden heeft gepatcht die remote code execution mogelijk maken en via de Preview Pane van Office zijn te misbruiken. Het securitybedrijf stelt dat de Preview Pane misschien tijdelijk moet worden uitgeschakeld totdat Microsoft de problemen heeft opgelost. De beschikbaar gestelde updates zullen op de meeste machines automatisch worden geïnstalleerd.