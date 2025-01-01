'Medisch laboratorium betaalde criminelen achter datadiefstal losgeld'

Het medisch laboratorium Clinical Diagnostics uit Rijswijk heeft de criminelen achter de grootschalige diefstal van gevoelige persoonsgegevens losgeld betaald, zo meldt RTL Nieuws op basis van de ransomwaregroep zelf en een anonieme bron binnen het laboratorium. Welk bedrag er is betaald is niet bekend. Clinical Diagnostics wil tegenover RTL Nieuws niet bevestigen dat het losgeld heeft betaald. Eerder deze week werd bekend dat criminelen bij het lab gegevens van 485.000 vrouwen hebben gestolen die deelnamen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Daarnaast bleek ook data van huisarts- en ziekenhuispatiënten, gedetineerden, tbs'ers, een minister en Kamerlid te zijn buitgemaakt.

Clinical Diagnostics stelt op de eigen website dat het op dit moment geen indicaties heeft dat de aanvallers zullen overgaan tot het lekken van de gekopieerde gegevens. Begin juli claimde de ransomwaregroep Nova via de eigen website dat het bij het laboratorium driehonderd gigabyte aan data had buitgemaakt. De criminelen dreigden de gestolen data te zullen openbaren als er geen losgeld werd betaald. Daarnaast werd er honderd megabyte aan buitgemaakte data, met de gevoelige gegevens van meer dan 50.000 mensen, via de website aangeboden.

Autoriteiten zoals de politie adviseren om bij ransomware-aanvallen geen losgeld te betalen. Het zou criminelen aanmoedigen om met hun activiteiten door te gaan. Ook is er geen garantie dat de gestolen data daadwerkelijk wordt verwijderd, zo laat de Autoriteit Persoonsgegevens weten. Een bekend voorbeeld is het Japanse mediabedrijf Kadokawa dat losgeld betaalde. Een aantal maanden na de betaling werd de gestolen data alsnog op internet gepubliceerd.