Opnieuw Kamervragen over gevoelig datalek bij medisch laboratorium

Opnieuw zijn er in de Tweede Kamer vragen gesteld over het gevoelige datalek bij Clinical Diagnostics uit Rijswijk, waar gegevens van 485.000 vrouwen werden gestolen die aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker deelnamen, alsmede patiënten van huisartsen en ziekenhuizen. "Hoe bestaat het dat het anno 2025, in tijden dat we maximaal weerbaar moeten zijn, mogelijk is om bij een zorgpartij van een half miljoen Nederlanders uiterst gevoelige medische gegevens en persoonsgegevens te stelen?", vragen NSC-Kamerleden Hertzberger en Six-Dijkstra aan demissionair minister Jansen van Volksgezondheid.

"Waarom wordt het lekken van persoonlijke en medische gegevens van een half miljoen Nederlanders pas meer dan vier weken later openbaar gemaakt? Klopt het dat er al eerder een lek bij dit laboratorium was gesignaleerd maar daar niet naar werd gehandeld, er geen consequenties waren?", vragen de Kamerleden verder. De minister moet ook duidelijk maken of het laboratorium werkt met het gespreid en versleuteld opslaan van een minimaal benodigde hoeveelheid gegevens.

Jansen is ook gevraagd of het het laboratorium over de NEN 7510 certificering voor databeveiliging beschikt. "Klopt het dat alle zorgpartijen die met bijzondere persoonsgegevens werken verplicht zijn om aan de NEN7510 richtlijn te voldoen? Voldeed dit lab hieraan? Gaan medische laboratoria onder de NIS-2 wetgeving vallen?", willen Hertzberger en Six-Dijkstra aanvullend weten.

De NSC-Kamerlid vragen verder welke andere zorgpartijen over de medische en persoonsgegevens van honderdduizenden Nederlanders beschikken zonder dat de dataveiligheid op orde is en wat de gevolgen van het datalek voor de veiligheid van Nederlanders zijn. De minister heeft drie weken om met een reactie te komen. Gisteren kwam ook de BBB al met Kamervragen over het datalek voor de minister.