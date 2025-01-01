Britse overheid breidt live gezichtsherkenning door politie verder uit

De Britse overheid heeft besloten om live gezichtsherkenning door politie in het Verenigd Koninkrijk verder uit te breiden. Dat heeft het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken aangekondigd. Zeven politiekorpsen in het VK worden uitgerust met tien Live Facial Recognition (LFR) busjes die gezichtsafbeeldingen van alle mensen in een gebied scannen en vervolgens vergelijken met afbeeldingen van verdachte of gezochte personen.

Live gezichtsherkenning, wat volgens tegenstanders een grove schending van burgerrechten is, wordt al enige tijd in het Verenigd Koninkrijk toegepast. Onlangs maakte de politie in Londen bekend dat 0,57 procent van alle aanhoudingen sinds 2024 via live gezichtsherkenning plaatsvond. Van de 1035 aangehouden personen werden er vervolgens 773 gewaarschuwd of aangeklaagd.

"Deze ongekende escalatie van het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie in het VK is alarmerend en vormt een grote uitbreiding van de surveillancestaat", zegt burgerrechtenbeweging Big Brother Watch. "Live gezichtsherkenning verandert elke voorbijganger in een wandelende streepjescode en behandelt ons allemaal als een natie van verdachten." Volgens Big Brother Watch is de beslissing niet alleen zorgwekkend voor de privacyrechten van burgers, maar is het ook zorgwekkend voor de democratie. De burgerrechtenbeweging wil dat het ministerie de plannen dan ook intrekt totdat er wettelijke waarborgen zijn.