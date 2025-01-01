Flitspalen al weken uitgeschakeld wegens Citrix-inbraak bij Openbaar Ministerie

Meerdere flitspalen in Nederland zijn wegens de inbraak op de Citrix-omgeving van het Openbaar Ministerie al weken uitgeschakeld. Volgens de Leeuwarder Courant gaat het om vaste flitspalen, trajectcontroles en flexflitsers langs voornamelijk A- en N-wegen. Flitspalen worden geregeld uitgeschakeld, bijvoorbeeld wegens onderhoud, reparatie, keuring of bij verplaatsing, zo laat het Parket Centrale Verwerking tegenover de NOS weten. Dat is het onderdeel van het OM dat zich richt op verkeerszaken.

Op donderdag 17 juli besloot het OM uit voorzorg de interne systemen van het internet los te koppelen. Aanleiding was een bericht van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) dat er mogelijk misbruik was gemaakt van een kwetsbaarheid in Citrix NetScaler. Via Citrix kunnen medewerkers op afstand inloggen op de netwerkomgeving van de organisatie. Vorige week maandag bevestigde het OM dat er inderdaad was ingebroken op de Citrix-omgeving.

Het OM heeft besloten om systemen geleidelijk weer in te schakelen, maar veel systemen zijn nog altijd niet online. Vanwege de Citrix-inbraak is het niet mogelijk om eerder uitgeschakelde flitspalen weer aan te zetten, verklaart het OM aan de NOS. "Naast dat het niet kan omdat de systemen uit de lucht zijn, willen we het ook niet proberen vanwege de hack." Hoeveel flitspalen wachten om te worden ingeschakeld is onbekend. Ook is onduidelijk wanneer de apparaten weer worden aangezet. "Net zoals met de andere systemen van het OM gaat dit stapsgewijs", aldus het Openbaar Ministerie.