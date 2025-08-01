EFF: leeftijdsverificatie op websites leidt tot censuur van legale content

Leeftijdsverificatie op websites leidt tot censuur van legale content, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF in een reactie op Britse wetgeving die leeftijdsverificatie op allerlei websites verplicht. Daarnaast is het risico dat gegevens van mensen bij allerlei third-party diensten terechtkomen die deze controles uitvoeren en daar kunnen worden gestolen, aldus de EFF in een podcast met de titel "Spotify Face Scans Are Just the Beginning".

De bedenkers van de Britse Online Safety Act claimen dat die kinderen op internet tegen "schadelijke content" beschermt. Platforms en websites moeten nu controleren dat bepaalde content alleen voor volwassen gebruikers beschikbaar is. De wet staat allerlei vormen van leeftijdsverificatie toe, waarbij websites vaak van derde partijen gebruikmaken. "Elk platform heeft een ander beleid, elke dienst heeft een ander beleid. Wordt de data slechts voor een uur bewaard voor de verificatiecontrole? Wordt het opgeslagen in de cloud of op een lokale schijf? Waar gaat het daarna naar toe? Wordt het verkocht?", stelt Paige Collings van de EFF de vraag.

"Er zijn genoeg voorbeelden van datalekken, hackers en problemen zodra data is verzameld. We weten niet waar het belandt. Bedrijven kunnen zichzelf voorhouden dat ze allerlei passende maatregelen hebben genomen, maar we zien op veel plekken dat dit niet genoeg is. Hacks en datalekken zijn altijd mogelijk", aldus Collings. Ze voegt toe dat de Britse Online Safety Act heel breed is en allerlei aspecten van de online wereld raakt. Zo worden mensen gedwongen om hun identiteitsbewijs, bankgegevens of een e-mailadres te uploaden of delen om aan het dagelijkse leven deel te nemen, niet alleen om toegang tot dingen als pornografie te krijgen.

Zo verplicht Spotify een gezichtsscan voor het luisteren naar muziek met "expliciete teksten" die als 18+ is bestempeld. In het geval de leeftijdsverificatie niet correct is moeten gebruikers hun identiteitsbewijs uploaden. Volgens Collings hebben gebruikers bij de leeftijdscontroles die nu op allerlei websites plaatsvinden geen zekerheid wat er met de data gebeurt zodra die eenmaal is verzameld. "Dit wordt een enorme berg aan data, en we weten niet waar het naar toe gaat, hoelang het wordt bewaard, en het is waarschijnlijk zeer aantrekkelijk voor aanvallers en iedereen met bedoelingen die verder gaan dan wat gebruikers willen."

Censuur

Een ander probleem met de wetgeving is dat die volgens de EFF tot censuur leidt. De Britse autoriteiten stellen dat de wet jongeren tegen "schadelijke content" moet beschermen, maar dat is een subjectief begrip, merkt Collings op. Daarnaast kan de Britse waakhond Ofcom platforms en websites blokkeren die zich niet aan de wet houden, waardoor diensten een agressievere aanpak hanteren als het om het censureren van content gaat. Dit leidt er uiteindelijk toe dat content die legaal is en online zou moeten staan wordt gecensureerd, omdat platforms en websites geen risico willen lopen dat ze "non-compliant" zijn.

"Je vermindert de toegang van mensen tot informatie, vermindert educatieve middelen en legt die aansprakelijkheid bij de dienst. En dus is de prikkel daar natuurlijk om dit met hun moderatietools te ondervangen om niet-naleving van wetgeving te voorkomen. Wat we hier zien, is een gigantische tool voor censuur, en het is aan de diensten om te bepalen hoe ze dit willen implementeren", aldus Collings, die toevoegt dat allerlei kleinere platforms en websites vanwege de complexiteit van de wetgeving ermee stoppen of helemaal niet meer voor Britse gebruikers toegankelijk zijn.

Daarnaast is het VK niet het enige land dat met dergelijke wetgeving bezig is. Steeds meer landen pleiten voor het invoeren van leeftijdsverificatie. Collings laat afsluitend weten dat er een veel genuanceerdere aanpak is vereist om bepaalde problemen op internet aan te pakken, één die niet alle internetgebruikers raakt of allerlei vergaande gevolgen kan hebben.