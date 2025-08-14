Mozilla: browser moet advertenties op websites kunnen blokkeren

Browsers moeten advertenties op websites kunnen blokkeren om bijvoorbeeld de security en privacy van gebruikers te beschermen, zo stelt Mozilla in een reactie op een uitspraak van het Duitse Bundesgerichtshof. Het hof deed uitspraak (pdf) in een zaak tussen de Duitse uitgever Axel Springer en Adblock Plus-ontwikkelaar Eyeo die al meer dan een decennium gaande is.

Volgens Axel Springer maken adblockers inbreuk op het copyright en is het businessmodel van Eyeo in strijd met de persvrijheid. "Deze dienst is gebaseerd op chantagemethodes. Eerst worden advertenties geblokkeerd en daarna tegen een verplichte commissie weer ingeschakeld", aldus een woordvoerder van Axel Springer tegenover Der Spiegel. Eyeo maakt gebruik van een "Acceptable Ads" programma, waarbij uitgevers en websites kunnen betalen om hun advertenties op een whitelist te krijgen. Deze advertenties worden standaard aan Adblock Plus-gebruikers getoond. Gebruikers kunnen "Acceptable Ads" wel uitschakelen.

In 2022 oordeelde het hof van beroep van Hamburg dat Adblock Plus geen inbreuk op het copyright maakt, maar alleen een keuze van gebruikers faciliteert over hoe hun browser de website moet weergeven. Twee weken geleden draaide het Bundesgerichtshof deze beslissing gedeeltelijk terug en wil nu een nieuw hoorzitting. Het Hamburgse hof zal dan meer informatie moeten geven over welk deel van de website door adblockers wordt aangepast, of deze code door copyright is beschermd en in welke gevallen een dergelijke ingreep is gerechtvaardigd.

"De volledige impact van deze laatste ontwikkeling is nog steeds onduidelijk", aldus Mozilla. Volgens de Firefox-ontwikkelaar kan een verder oordeel in de zaak nog jaren op zicht laten wachten. "We hopen dat de rechtbanken uiteindelijk tot dezelfde verstandige conclusie komen en gebruikers toestaan om adblockers te installeren."

De Firefox-ontwikkelaar laat afsluitend weten dat het hoopt dat Duitsland niet het tweede land wordt, na China, waar adblockers worden verboden. "Dit zal de mogelijkheid van gebruikers om hun online omgeving te controleren aanzienlijk beperken en de deur openzetten voor soortgelijke beperkingen elders. Een dergelijk precedent kan ook juridische zaken aanmoedigen tegen andere extensies die privacy beschermen of toegankelijkheid en veiligheid verbeteren."