Plex mailt gebruikers wegens "potentieel securityprobleem" updateverzoek

Mediaserverplatform Plex heeft gebruikers die een oudere versie van de software draaien in een e-mail verzocht om wegens een "potentieel securityprobleem" naar de nieuwste versie te updaten. Plex biedt mediaserversoftware waarmee gebruikers media vanaf hun server kunnen streamen. Deze servers kunnen zowel bij gebruikers thuis staan, of zich op het internet bevinden.

Het probleem in Media Server, waar Plex in de e-mail geen verdere details over geeft, is aanwezig in versies 1.41.7.x tot en met 1.42.0x. Plex zegt dat het recentelijk via het bugbountyprogramma een bugmelding ontving en dat het probleem nu is opgelost. Via het bugbountyprogramma beloont Plex mensen die beveiligingsproblemen inzenden. In de e-mail aan gebruikers laat het bedrijf weten dat ontvangers een oudere versie van Media Server draaien en het verstandig is om zo snel mogelijk naar de nieuwste versie te updaten mocht dat nog niet zijn gedaan. Het gaat dan om versie 1.42.1.10060 of nieuwer die sinds 11 augustus beschikbaar is.