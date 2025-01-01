FBI waarschuwt slachtoffers cryptofraude voor oplichting door nep-advocaten

De FBI waarschuwt mensen die het slachtoffer van cryptofraude zijn geworden voor oplichting door nep-advocaten. Het gaat met name om kwetsbare populaties zoals ouderen, aldus de opsporingsdienst. Slachtoffers hebben bij een eerdere scam cryptovaluta verloren. Vervolgens worden ze gebeld door oplichters die claimen voor een advocatenkantoor te werken en stellen dat slachtoffers hun geld kunnen terugkrijgen.

De oplichters beschikken over uitgebreide details over de eerdere fraude bij het slachtoffer, zoals verloren bedragen en datums van eerdere transacties. Daarbij versturen de oplichters ook vervalste documenten met de logo's van echte advocatenkantoren. Ook komt het voor dat de oplichters zich voordoen als overheidsinstantie en slachtoffers doorverwijzen naar een "crypto recovery law firm". In alle gevallen komt het erop neer dat slachtoffers moeten betalen voor het "terugkrijgen" van de eerder verloren cryptovaluta.

De FBI adviseert slachtoffers van cryptofraude die met dergelijke verzoeken worden benaderd om een "zero trust" model te hanteren, waarbij niemand te vertrouwen valt en elk verzoek eerst moet worden geverifieerd. Verder moet men alert zijn op advocatenkantoren die onverwachts contact opnemen, zeker wanneer er geen aangifte van de eerdere cryptofraude is gedaan. Tevens wordt aangeraden om videoverificatie of documentatie te vragen of de advocaat een foto van zijn "law license" te laten tonen.

"Soms worden slachtoffers van fraude opnieuw gebeld door oplichters. Ze krijgen dan zogenaamd hulp aangeboden om het geld terug te halen dat ze eerder hebben verloren", zo laat de Fraudehelpdesk weten. "De oplichters doen zich meestal voor als advocaat of notaris. Zij laten u geloven dat de kans heel groot is dat u het geld terugkrijgt. U moet wel eerst geld betalen om geholpen te kunnen worden. Zo wordt u voor een tweede keer opgelicht."