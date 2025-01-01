SSH- en Telnet-client PuTTY heeft na 25 jaar nieuwe website

De populaire SSH- en Telnet-client PuTTY heeft na meer dan 25 jaar een nieuwe website, zo heeft ontwikkelaar Simon Tatham aangekondigd. Via PuTTY is het mogelijk om op afstand met servers verbinding te maken en die te beheren. De eerste versie van de software verscheen begin 1999 en wordt aangeboden via de website chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/.
Onlangs waarschuwde Tatham dat Putty.org niet de officiële website van PuTTY is en wordt beheerd door een derde partij die de website gebruikt om producten te promoten die niet gerelateerd zijn aan PuTTY. Veel partijen denken dat Putty.org de officiële website is of wijzen hiernaar. Om hier verandering in te brengen heeft Tatham nu het domein Putty.software geregistreerd. Op dit moment is het nog een landingspagina die naar chiark.greenend.org.uk wijst, maar in de toekomst wil hij hier de officiële website van maken.
