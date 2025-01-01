Criminelen dreigen gestolen medische data alsnog openbaar te maken

De criminelen die bij het Rijswijkse medische lab Clinical Diagnostics de medische gegevens van zeker meer dan een half miljoen mensen wisten te stelen dreigen die alsnog openbaar te maken. De website van de criminelen laat opnieuw een aftelklok zien met daarbij de naam van het lab. Volgens de NOS en RTL Nieuws stellen de criminelen dat Clinical Diagnostics gemaakte afspraken heeft geschonden.

De datadiefstal bij het lab werd opgeëist door de Nova-ransomwaregroep. Deze groep publiceerde op 6 juli de naam van Eurofins, waar Clinical Diagnostics onderdeel van is, op de eigen website. De criminelen claimden driehonderd gigabyte aan data bij het lab te hebben buitgemaakt. Een dataset van honderd megabyte werd als bewijs via de website aangeboden. De gestolen data bestaat in ieder geval uit gegevens van 485.000 vrouwen die aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker deelnamen, alsmede gegevens van patiënten van huisartsen en ziekenhuizen die onderzoek lieten doen.

De criminelen gaven Clinical Diagnostics op 6 juli twee weken de tijd om losgeld te betalen, anders zou de gestolen data openbaar worden. Volgens RTL Nieuws betaalde het lab losgeld aan de criminelen. De hoogte van het bedrag is niet bekend. De naam van het lab verdween van de website van de criminelen, maar kwam dit weekend weer terug, opnieuw voorzien van een aftelklok. De criminelen claimen dat gemaakte afspraken met Clinical Diagnostics zijn geschonden. Welke afspraken dat zouden zijn wordt niet genoemd.