Nieuws
Kamervragen over verlies van vaardigheden door gebruik AI-toepassingen

maandag 18 augustus 2025, 14:22 door Redactie, 1 reacties

In de Tweede Kamer zijn vragen aan demissionair minister Jansen van Volksgezondheid gesteld over het mogelijk verlies van vaardigheden door het gebruik van AI-toepassingen binnen de zorg. Aanleiding voor de vragen van de SP is onderzoek naar artsen die AI gebruiken bij kijkonderzoeken. De artsen blijken veel minder voorstadia van darmkanker te vinden als ze beelden zelf weer beoordelen, nadat ze hier eerder AI voor gebruikten. Dit risico wordt ook 'deskilling' genoemd.

Naar aanleiding van berichtgeving over het onderzoek stelde de SP Kamervragen. "Wat is uw reactie op het bericht dat artsen die leunen op AI minder scherp worden en ziektes minder goed herkennen?", vragen Kamerleden Dijk en Dobbe aan de minister. Ze willen dat de minister ook duidelijk maakt welke stappen de bewindsvrouw gaat nemen om te voorkomen dat het toenemende gebruik van AI in de Nederlandse zorg zal leiden tot afnemende vaardigheden van zorgprofessionals.

"Hoe verhoudt dit vermoedelijke ‘deskilling’-effect van het gebruik van AI in de gezondheidszorg zich tot de inzet van uw ministerie op het stimuleren van AI in de zorg?", vragen de Kamerleden verder. Die willen aanvullend weten of binnen de zorg wordt gemonitord of de inzet van bepaalde AI-toepassingen ook voor ongewenste bijeffecten zorgt, zoals het verlies van vaardigheden. De minister heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.

Reacties (1)
Vandaag, 14:32 door Anoniem
Dit is precies wat al die LLM/AI bedrijven willen: afhankelijkheid zijn van hun product.
