Duitse overheid lanceert keurmerk voor "smart" beveiligingsapparatuur

De Duitse overheid heeft vandaag een keurmerk voor "smart" beveiligingsapparatuur gelanceerd, zoals "slimme" sloten, met de cloud verbonden rookmelders, bewegingssensoren en alarmsystemen die door middel van een app zijn te bedienen. Dat meldt het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Om voor het keurmerk in aanmerking te komen moeten fabrikanten aan verschillende verplichtingen voldoen. Zo moeten fabrikanten alert zijn op kwetsbaarheden, hier transparant over communiceren en ze tijdig verhelpen. Daarnaast moet er een passend rechtensysteem zijn dat gebruikers controle over met name relevante data, sensoren en interfaces geeft.

"Naast de fysieke beveiliging van hun eigen vier muren zouden consumenten ook rekening moeten houden met de cybersecurity van hun digitale beveiligingsoplossingen", aldus het BSI. De Duitse overheidsdienst controleert aanvragen van fabrikanten op verschillende onderdelen, waaronder documentatie en de omgang met kwetsbaarheden.

De Duitse overheid kwam eerder al met keurmerken voor e-mailproviders, routers, 'slimme camera's', Internet of Things-apparaten, videovergaderdiensten, 'smart' televisies en smartphones. Het keurmerk bestaat deels uit een QR-code die naar een webpagina met meer informatie wijst.