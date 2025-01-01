Hackermagazine Phrack viert 40-jarig bestaan met nieuwe editie

Het bekende hackermagazine Phrack viert dit jaar het 40-jarig bestaan en heeft voor deze gelegenheid een nieuwe editie uitgebracht. Al sinds 1985 verschijnt Phrack op onregelmatige basis. In de 72ste uitgave van Phrack, waarvan tijdens WHY2025 een fysieke versie verscheen, wordt onder andere stilgestaan bij de ontwikkeling van hackers en het belang van het verkrijgen, onderhouden en delen van kennis.
"Nu technologie steeds meer geoptimaliseerd en abstracter wordt is het eenvoudig om de basis uit het oog te verliezen. Alleen omdat technologie zich heeft ontwikkeld wil niet zeggen dat het fundament is veranderd. We gebruiken nog steeds AT-commando's om onze modems te bedienen. We activeren nog steeds de A20-lijn om geheugen boven de 1MB op x86 CPU's te benaderen", aldus de Phrack-redactie.
"Mensen zijn hackers. We zijn hier om dingen te onderzoeken. Hacking is een aangeboren vaardigheid die kan worden aangesproken en ontwikkeld. De hacker spirit leidt ons door situaties die ooit hopeloos leken. Hacking is een manier om je eigen brandende vragen te beantwoorden, een manier om je eigen potentie te ontdekken en een wereld te creëren waarin je wilt leven", gaat het magazine verder.
Phrack 72 bevat ook verschillende technische artikelen over PHP en WebAssembly, een Noord-Koreaanse APT-groep en Android-apps. Het magazine wordt afgesloten met een terug- en vooruitblik op het Hacker's Manifesto dat in 1986 verscheen. "Phrack is al 40 jaar een monument. Niet voor nostalgie, maar voor verzet, voor kennis en de hacker spirit die weigert om te sterven. Laat dit niet het einde van een tijdperk zijn, maar het begin van het volgende. Hack the planet. Again."
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.