Hackermagazine Phrack viert 40-jarig bestaan met nieuwe editie

Het bekende hackermagazine Phrack viert dit jaar het 40-jarig bestaan en heeft voor deze gelegenheid een nieuwe editie uitgebracht. Al sinds 1985 verschijnt Phrack op onregelmatige basis. In de 72ste uitgave van Phrack, waarvan tijdens WHY2025 een fysieke versie verscheen, wordt onder andere stilgestaan bij de ontwikkeling van hackers en het belang van het verkrijgen, onderhouden en delen van kennis.

"Nu technologie steeds meer geoptimaliseerd en abstracter wordt is het eenvoudig om de basis uit het oog te verliezen. Alleen omdat technologie zich heeft ontwikkeld wil niet zeggen dat het fundament is veranderd. We gebruiken nog steeds AT-commando's om onze modems te bedienen. We activeren nog steeds de A20-lijn om geheugen boven de 1MB op x86 CPU's te benaderen", aldus de Phrack-redactie.

"Mensen zijn hackers. We zijn hier om dingen te onderzoeken. Hacking is een aangeboren vaardigheid die kan worden aangesproken en ontwikkeld. De hacker spirit leidt ons door situaties die ooit hopeloos leken. Hacking is een manier om je eigen brandende vragen te beantwoorden, een manier om je eigen potentie te ontdekken en een wereld te creëren waarin je wilt leven", gaat het magazine verder.

Phrack 72 bevat ook verschillende technische artikelen over PHP en WebAssembly, een Noord-Koreaanse APT-groep en Android-apps. Het magazine wordt afgesloten met een terug- en vooruitblik op het Hacker's Manifesto dat in 1986 verscheen. "Phrack is al 40 jaar een monument. Niet voor nostalgie, maar voor verzet, voor kennis en de hacker spirit die weigert om te sterven. Laat dit niet het einde van een tijdperk zijn, maar het begin van het volgende. Hack the planet. Again."