Ransomware-aanval verstoort bedrijfsvoering biotechbedrijf Inotiv

Een ransomware-aanval heeft de bedrijfsvoering van het Amerikaanse biotechbedrijf Inotiv gedeeltelijk verstoord. De aanvallers claimen bij het bedrijf 176 gigabyte aan data te hebben buitgemaakt. Het zou bij elkaar om 162.000 documenten gaan. In een melding aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC laat Inotiv weten dat het op 8 augustus een cybersecurity-incident ontdekte. Het ging om een ransomware-aanval die ervoor zorgde dat een niet nader genoemd aantal systemen werd versleuteld en de bedrijfsvoering deels verstoord raakte.

Inotiv zegt dat als gevolg van de ransomware-aanval bepaalde netwerken en systemen niet bruikbaar zijn, waaronder een deel van de interne dataopslag en interne bedrijfsapplicaties. Het biotechbedrijf stelt dat het bezig is om getroffen systemen weer te herstellen en dat voor bepaalde bedrijfsonderdelen er offline alternatieven worden gebruikt. Hoe de ransomware-aanval mogelijk was en wanneer alle systemen zijn hersteld laat Inotiv niet weten.

Inotiv had vorig jaar een omzet van bijna een half miljard dollar. De aanval op het bedrijf is opgeëist door de criminelen achter de Qilin-ransomware. Die hebben de naam van Inotiv op hun eigen website vermeld en een kleine dataset gedeeld van bestanden die bij het bedrijf zouden zijn gestolen.