Nieuws
image

Britse Kinderombudsman wil leeftijdsverificatie voor vpn-diensten invoeren

dinsdag 19 augustus 2025, 17:18 door Redactie, 2 reacties

De Britse Kinderombudsman wil dat er leeftijdsverificatie voor het gebruik van vpn-diensten wordt ingevoerd en heeft de Britse regering opgeroepen dit te onderzoeken. Sinds een aantal weken moeten Britse internetgebruikers zich voor allerlei websites identificeren. De leeftijdsverificatie is onderdeel van de omstreden Online Safety Act, die volgens de bedenkers kinderen tegen "schadelijke content" zou moeten beschermen. Sinds de wet van kracht is hebben vpn-providers een sterke toename van het aantal Britse gebruikers gemeld.

Britse internetgebruikers kunnen door middel van een vpn de leeftijdsverificatie omzeilen. De Kinderombudsman roept de Britse regering in een nieuw rapport op om te onderzoeken hoe het gebruik van vpn's door kinderen, voor het omzeilen van de online leeftijdsverificatie, kan worden tegengegaan (pdf). Als oplossing pleit ze ervoor om de Online Safety Act uit te breiden zodat ook vpn-diensten in het Verenigd Koninkrijk leeftijdsverificatie van gebruikers moeten toepassen.

De Britse regering laat in een reactie op het rapport weten dat er geen plannen zijn om vpn-diensten te verbieden. In het rapport wordt echter niet gesproken over een verbod, alleen over het invoeren van leeftijdsverificatie. Een woordvoerder van de Britse overheid gaat niet in op deze aanbeveling. Wel stelt de woordvoerder tegenover de BBC en The Telegraph dat vpn's "legale tools voor volwassenen" zijn. Onder de Online Safety Act mogen websites waarvoor leeftijdsverificatie geldt vpn's niet opzettelijk aanbieden voor het omzeilen van de leeftijdsverificatie. In dergelijke gevallen kan de toezichthouder hoge boetes uitdelen.

Reacties (2)
Reageer met quote
Vandaag, 17:21 door Anoniem
Straks kun je in de UK bij een man in een regenjas vouchers kopen voor het gebruik van VPN.
Reageer met quote
Vandaag, 17:43 door johanw
En Tor wordt het volgende slachtoffer in het UK? Het westen wordt steeds minder vrij, we gaan de USSR hard achterna qua ideologische gelijkschakeling. De straffen zijn minder barbaars maar het effect is hetzelfde.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure