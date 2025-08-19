Britse Kinderombudsman wil leeftijdsverificatie voor vpn-diensten invoeren

De Britse Kinderombudsman wil dat er leeftijdsverificatie voor het gebruik van vpn-diensten wordt ingevoerd en heeft de Britse regering opgeroepen dit te onderzoeken. Sinds een aantal weken moeten Britse internetgebruikers zich voor allerlei websites identificeren. De leeftijdsverificatie is onderdeel van de omstreden Online Safety Act, die volgens de bedenkers kinderen tegen "schadelijke content" zou moeten beschermen. Sinds de wet van kracht is hebben vpn-providers een sterke toename van het aantal Britse gebruikers gemeld.

Britse internetgebruikers kunnen door middel van een vpn de leeftijdsverificatie omzeilen. De Kinderombudsman roept de Britse regering in een nieuw rapport op om te onderzoeken hoe het gebruik van vpn's door kinderen, voor het omzeilen van de online leeftijdsverificatie, kan worden tegengegaan (pdf). Als oplossing pleit ze ervoor om de Online Safety Act uit te breiden zodat ook vpn-diensten in het Verenigd Koninkrijk leeftijdsverificatie van gebruikers moeten toepassen.

De Britse regering laat in een reactie op het rapport weten dat er geen plannen zijn om vpn-diensten te verbieden. In het rapport wordt echter niet gesproken over een verbod, alleen over het invoeren van leeftijdsverificatie. Een woordvoerder van de Britse overheid gaat niet in op deze aanbeveling. Wel stelt de woordvoerder tegenover de BBC en The Telegraph dat vpn's "legale tools voor volwassenen" zijn. Onder de Online Safety Act mogen websites waarvoor leeftijdsverificatie geldt vpn's niet opzettelijk aanbieden voor het omzeilen van de leeftijdsverificatie. In dergelijke gevallen kan de toezichthouder hoge boetes uitdelen.