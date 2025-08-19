Google schikt rechtszaak over illegaal verzamelen data YouTube-gebruikers

Google heeft in de Verenigde Staten voor 30 miljoen dollar een rechtszaak geschikt over het illegaal verzamelen van data van minderjarige YouTube-gebruikers om daar vervolgens gerichte advertenties mee te tonen. Het techbedrijf ontkent de beschuldigingen maar besloot wel te schikken, zo meldt persbureau Reuters. Google besloot eerder al in 2019 een zaak van de FTC over het illegaal verzamelen van gegevens van minderjarige YouTube-gebruikers te schikken voor een bedrag van 170 miljoen dollar.

De Amerikaanse Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) vereist dat techbedrijven ouderlijke toestemming moeten hebben voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie van kinderen onder de 13 jaar. Volgens de eisers in deze zaak heeft Google, zelfs na de schikking van 2019, allerlei wetgeving overtreden waardoor het persoonlijke informatie van kinderen bleef verzamelen.

Advocaten van de eisers stellen dat Amerikaanse kinderen onder de 13 jaar, die van juli 2013 tot en met april 2020 naar YouTube-video's keken, onder de 'class action' rechtszaak vallen. Dat zou inhouden dat mogelijk 35 miljoen tot 45 miljoen mensen in aanmerking komen voor een vergoeding. In dergelijke zaken zou één tot twee procent een claim indienen, wat inhoudt dat gedupeerden een bedrag van 30 tot 60 dollar kunnen krijgen. De advocaten willen zelf negen miljoen dollar van het schikkingsbedrag voor juridische kosten. Alphabet, het moederbedrijf van Google, had in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 187 miljard dollar.