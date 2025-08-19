Nieuws
Google schikt rechtszaak over illegaal verzamelen data YouTube-gebruikers

woensdag 20 augustus 2025, 09:56 door Redactie, 2 reacties

Google heeft in de Verenigde Staten voor 30 miljoen dollar een rechtszaak geschikt over het illegaal verzamelen van data van minderjarige YouTube-gebruikers om daar vervolgens gerichte advertenties mee te tonen. Het techbedrijf ontkent de beschuldigingen maar besloot wel te schikken, zo meldt persbureau Reuters. Google besloot eerder al in 2019 een zaak van de FTC over het illegaal verzamelen van gegevens van minderjarige YouTube-gebruikers te schikken voor een bedrag van 170 miljoen dollar.

De Amerikaanse Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) vereist dat techbedrijven ouderlijke toestemming moeten hebben voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie van kinderen onder de 13 jaar. Volgens de eisers in deze zaak heeft Google, zelfs na de schikking van 2019, allerlei wetgeving overtreden waardoor het persoonlijke informatie van kinderen bleef verzamelen.

Advocaten van de eisers stellen dat Amerikaanse kinderen onder de 13 jaar, die van juli 2013 tot en met april 2020 naar YouTube-video's keken, onder de 'class action' rechtszaak vallen. Dat zou inhouden dat mogelijk 35 miljoen tot 45 miljoen mensen in aanmerking komen voor een vergoeding. In dergelijke zaken zou één tot twee procent een claim indienen, wat inhoudt dat gedupeerden een bedrag van 30 tot 60 dollar kunnen krijgen. De advocaten willen zelf negen miljoen dollar van het schikkingsbedrag voor juridische kosten. Alphabet, het moederbedrijf van Google, had in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 187 miljard dollar.

Vandaag, 10:10 door Anoniem
Triest dat de techbedrijven telkens weer voor de rechter moeten verschijnen omdat er overtredingen zijn begaan.
Beetje kinderachtig ook om elke keer weer over de grens van het toelaatbare te gaan en dan af te wachten of dat geaccepteerd wordt of dat het weer een rechtszaak wordt. Kennelijk toch geld zat om te procederen en eventueel een boete te betalen.
Vandaag, 10:28 door Anoniem
Door Anoniem: Triest dat de techbedrijven telkens weer voor de rechter moeten verschijnen omdat er overtredingen zijn begaan.
Beetje kinderachtig ook om elke keer weer over de grens van het toelaatbare te gaan en dan af te wachten of dat geaccepteerd wordt of dat het weer een rechtszaak wordt. Kennelijk toch geld zat om te procederen en eventueel een boete te betalen.

Zolang de boetes niet in verhouding staan met de winst/omzet dan blijven ze dit doen. Want het levert gewoon geld op.
Privacy is daaraan vaak ondergeschikt.
