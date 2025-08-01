Thunderbird kiest Duitsland als serverlocatie voor nieuwe e-maildienst

Thunderbird heeft Duitsland gekozen als de locatie waar de servers van de nieuwe e-maildienst Thundermail komen te staan. Andere landen zullen in de toekomst volgen, zo heeft de e-mailclient-ontwikkelaar aangekondigd. Voor Thundermail zijn de e-maildomeinen Thundermail.com of tb.pro beschikbaar, maar geïnteresseerden kunnen ook hun eigen domein bij de e-maildienst onderbrengen.

E-maildienst Thundermail is vooralsnog onderdeel van een betaald abonnement genaamd Thunderbird Pro. Dit abonnement bestaat uit een agenda genaamd Appointment, e-maildienst Thundermail, bestandsuitwisselingsdienst Send en AI-dienst Assist. Via Send kunnen gebruikers grote bestanden via e-mail uitwisselen. De ontvanger van de e-mail ontvangt dan een downloadlink om het bestand van de servers van Thunderbird te downloaden.

Volgens Thunderbird zijn bestanden die via Send worden uitgewisseld end-to-end versleuteld. Verder is er de mogelijkheid om bestanden met een wachtwoord te beveiligen en bestanden te laten verlopen. Pro-gebruikers krijgen 500GB opslagruimte om mee te beginnen. Vooralsnog zullen er in het begin alleen betaalde abonnementen van Thundermail beschikbaar komen. Zodra er voldoende betalende gebruikers zijn zal Thunderbird ook een beperktere, gratis versie van de e-maildienst aanbieden.

Ryan Sipes van het Thunderbird-ontwikkelteam laat weten dat alle Thunderbird Pro tools open source en self-hostable zijn. "Voor gebruikers die liever hun eigen infrastructuur willen of in gereguleerde omgevingen werken, zijn zowel Send als Appointment onafhankelijk uit te rollen." Daarnaast kijkt Thunderbird naar aanvullende Pro-features naast wat er nu al is aangekondigd. Wanneer Thunderbird de diensten zal lanceren is nog onbekend. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een wachtlijst.