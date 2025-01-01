Orange Belgium lekt persoonlijke gegevens van 850.000 klanten

Orange Belgium heeft de persoonlijke gegevens van 850.000 klanten gelekt, zo heeft de telecomprovider vandaag bekendgemaakt. Eind juli wist een aanvaller toegang tot een it-systeem te krijgen met daarop bepaalde gegevens van klantenaccounts. Het gaat om namen, telefoonnummers, simkaartnummers, PUK-codes en tariefplannen. Hoe de aanvaller toegang tot het systeem kon krijgen laat de telecomprovider niet weten.

"Gezien het lopende onderzoek worden geen verdere details bekendgemaakt, om de integriteit van het onderzoek te waarborgen en de privacy van de betrokken personen te beschermen", aldus Orange Belgium. De telecomprovider heeft getroffen klanten inmiddels gewaarschuwd en het datalek bij de Belgische privacytoezichthouder gemeld. Klanten die kunnen aantonen dat ze door het datalek schade hebben geleden kunnen een vergoeding krijgen. "Als er geen schade wordt vastgesteld, is een financiële vergoeding niet automatisch voorzien", zo stelt de provider op een pagina met veelgestelde vragen.