Nieuws
Vpn-extensie voor Google Chrome maakt stiekem screenshots van elke site

woensdag 20 augustus 2025, 15:59 door Redactie, 5 reacties

Onderzoekers hebben in de Chrome Web Store een vpn-extensie voor Google Chrome ontdekt die stiekem van elke bezochte website screenshots maakt en de locatie en informatie over het systeem naar een remote server stuurt. Meer dan 100.000 mensen hebben de extensie, met de naam "FreeVPN.One", geïnstalleerd in hun browser. De extensie beschikt over de Established Publisher Badge en Featured Badge van Google. Om deze badges te krijgen moeten extensies aan verschillende eisen voldoen, waaronder de privacy van gebruikers respecteren.

De vpn-extensie is sinds eind 2019 in de Chrome Web Store te vinden. Volgens securitybedrijf Koi Security is FreeVPN.One de afgelopen maanden van malafide code voorzien die op elke geopende website screenshots maakt, alsmede informatie verzamelt en doorstuurt over de locatie en het systeem. "De screenshots worden in de achtergrond genomen, zonder dat je het ooit door hebt", aldus de onderzoekers. Ze voegen toe dat deze screenshots allerlei gevoelige informatie kunnen bevatten, afhankelijk van wat erop het scherm zichtbaar is.

De onderzoekers benaderden de ontwikkelaar, die verschillende verklaringen gaf. Zo zou het maken van de screenshots onderdeel van de "Background Scanning feature" zijn, die op verdachte domeinen actief wordt. De feature stuurt echter ook screenshots door op bijvoorbeeld websites van Google. De feature staat ook standaard ingeschakeld. Iets wat volgens de ontwikkelaar in de toekomst opt-in wordt. Verder claimt de ontwikkelaar dat de screenshots niet permanent worden opgeslagen, maar de onderzoekers merken op dat dit niet is te controleren. De extensie is op het moment van schrijven in de Chrome Web Store te vinden en heeft op 18 augustus nog een update ontvangen.

Reacties (5)
Vandaag, 16:13 door Anoniem
Een VPN met een backdoor.
Vandaag, 16:17 door Anoniem
Je verwacht het niet he...
Vandaag, 16:23 door dvos
*Mompelt: Als iets gratis is, ben jij het product*
Vandaag, 16:45 door Anoniem
Door dvos: *Mompelt: Als iets gratis is, ben jij het product*

Waarom zouden betaalde VPNs wel betrouwbaar zijn ?
Dit heeft wel erg de lucht van afpers materiaal verzamelen, of spionage.
Het zal zich als free presenteren om meer slachtoffers te lokken , maar de boel van een betaalde premium versie voorzien zal deze aanbieder echt niet betrouwbaar maken.

Hoe hengel je volk naar binnen om zich helemaal bloot te geven : roep "security en privacy" , pomp je naam bij allerlei influencers en ze installeren zelf jouw code met ruime privileges en bieden al hun data bij je aan.
Vaak willen ze nog betalen ook om dat te doen.
Vandaag, 17:00 door Anoniem
...moeten extensies aan verschillende eisen voldoen, waaronder de privacy van gebruikers respecteren...

vanwege alle malafide praktijken hebben wij nooit iets te maken willen hebben met Google, en als je dit dan weer leest krijgen we een nog grotere teringhekel aan die hufters
