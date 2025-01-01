Vermeende beheerder ddos-dienst Rapper Bot aangeklaagd in VS

De Amerikaanse autoriteiten hebben een 22-jarige man aangeklaagd die de beheerder zou zijn geweest van een ddos-dienst genaamd Rapper Bot. Volgens de Amerikaanse autoriteiten was Rapper Bot één van de krachtigste ddos-botnets die ooit heeft bestaan. Het botnet bestond naar verluidt uit tussen de 65.000 en 95.000 besmette apparaten. De verdachte zou het botnet tegen betaling hebben aangeboden voor het uitvoeren van ddos-aanvallen.

De Amerikaanse aanklager stelt dat met het botnet sinds 2021 meer dan 370.000 aanvallen tegen 18.000 unieke slachtoffers in meer dan tachtig landen zijn uitgevoerd. Bij de ddos-aanvallen werd twee tot drie Terabits data per seconde gegenereerd. De grootste aanval van Rapper Bot zou meer dan zes Terabits per seconde zijn geweest. Afnemers van de ddos-dienst zouden bedrijven en organisaties door middel van de ddos-aanvallen hebben afgeperst.

De verdachte is aangeklaagd voor het faciliteren en aanmoedigen van "computer intrusions" waarop een gevangenisstraf van maximaal tien jaar staat. Bij het onderzoek naar de man werden de Amerikaanse autoriteiten bijgestaan door onder andere Akamai, Amazon Web Services, Cloudflare, Digital Ocean, Flashpoint, Google, PayPal en Unit 221B.