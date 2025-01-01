Amerikaanse douane doorzoekt meer laptops en telefoons van reizigers

De Amerikaanse douane heeft in het tweede kwartaal van dit jaar meer laptops en telefoons van reizigers doorzocht dan in elk ander voorgaande kwartaal. Het ging in totaal om 14.889 doorzoekingen, bijna zeventien procent meer dan het vorige record van 12.766 apparaten in het eerste kwartaal van 2022. Dat blijkt uit cijfers van de CBP. Het ging om 13.824 "basic" en 1075 "advanced" doorzoekingen.

De Amerikaanse douane en grensbeveiliging CBP heeft de bevoegdheid om, wanneer er een vermoeden van een misdrijf is, telefoons en laptops van reizigers zonder gerechtelijk bevel te doorzoeken en de inhoud naar een centrale database te kopiëren. Dit wordt een "advanced media search" genoemd. Daarnaast mogen douanebeambten, ook wanneer er geen enkele verdenking is, een "basic" doorzoeking uitvoeren, waarbij het toestel handmatig wordt doorzocht.

Reizigers zijn verplicht om de content op hun toestel zo aan te bieden dat die kan worden doorzocht, zo laat de CBP weten. Wanneer internationale reizigers niet meewerken kan dit meewegen in de beslissing van een CBP-agent om de betreffende reiziger toegang tot de Verenigde Staten te weigeren. Amerikaanse burgers die hun apparaat niet ontgrendelen zullen niet worden geweigerd. Wel kan de CBP bij reizigers die niet meewerken hun apparaten voor verder onderzoek in beslag nemen of andere maatregelen treffen.

Vorig jaar voerde de Amerikaanse douane en grensbeveiliging in totaal 42.725 "basic" doorzoekingen en 4322 "advanced" doorzoekingen uit. Bij deze laatste categorie wordt er externe apparatuur gebruikt om het toestel van de reiziger te doorzoeken. In 36.506 van de 42.725 gevallen ging het om apparaten van internationale reizigers die werden doorzocht. Burgerrechtenbewegingen hebben al jaren kritiek op het doorzoeken van apparaten van reizigers en vinden dat dit alleen met een gerechtelijk bevel zou moeten mogen.