Amerikaanse douane doorzoekt meer laptops en telefoons van reizigers

donderdag 21 augustus 2025, 10:14 door Redactie, 8 reacties

De Amerikaanse douane heeft in het tweede kwartaal van dit jaar meer laptops en telefoons van reizigers doorzocht dan in elk ander voorgaande kwartaal. Het ging in totaal om 14.889 doorzoekingen, bijna zeventien procent meer dan het vorige record van 12.766 apparaten in het eerste kwartaal van 2022. Dat blijkt uit cijfers van de CBP. Het ging om 13.824 "basic" en 1075 "advanced" doorzoekingen.

De Amerikaanse douane en grensbeveiliging CBP heeft de bevoegdheid om, wanneer er een vermoeden van een misdrijf is, telefoons en laptops van reizigers zonder gerechtelijk bevel te doorzoeken en de inhoud naar een centrale database te kopiëren. Dit wordt een "advanced media search" genoemd. Daarnaast mogen douanebeambten, ook wanneer er geen enkele verdenking is, een "basic" doorzoeking uitvoeren, waarbij het toestel handmatig wordt doorzocht.

Reizigers zijn verplicht om de content op hun toestel zo aan te bieden dat die kan worden doorzocht, zo laat de CBP weten. Wanneer internationale reizigers niet meewerken kan dit meewegen in de beslissing van een CBP-agent om de betreffende reiziger toegang tot de Verenigde Staten te weigeren. Amerikaanse burgers die hun apparaat niet ontgrendelen zullen niet worden geweigerd. Wel kan de CBP bij reizigers die niet meewerken hun apparaten voor verder onderzoek in beslag nemen of andere maatregelen treffen.

Vorig jaar voerde de Amerikaanse douane en grensbeveiliging in totaal 42.725 "basic" doorzoekingen en 4322 "advanced" doorzoekingen uit. Bij deze laatste categorie wordt er externe apparatuur gebruikt om het toestel van de reiziger te doorzoeken. In 36.506 van de 42.725 gevallen ging het om apparaten van internationale reizigers die werden doorzocht. Burgerrechtenbewegingen hebben al jaren kritiek op het doorzoeken van apparaten van reizigers en vinden dat dit alleen met een gerechtelijk bevel zou moeten mogen.

Vandaag, 10:19 door Anoniem
Wel, dan is het heel simpel.. Bewaar er niets op en login remote in op een machine thuis waar je gegevens wel op staan. Gebruik je laptop dus als een veredelde terminal. Probleem opgelost....
In het geval van een werk pc ; gewoon niet meenemen of zelfde principe toepassen met een remote werk pc....
Vandaag, 10:26 door Anoniem
We gaan voorlopig maar ff niet naar de US of A...
Vandaag, 10:57 door Anoniem
Laten wij in Europa nou niet naar de VS wijzen. Hier willen ze bij IEDEREEN een digitale huiszoeking doorvoeren zonder dat je verdachte bent van een misdrijf en zonder huiszoekingsbevel (Chat Control).
Vandaag, 11:08 door Anoniem
En dit is waarom werknemers clean hardware meekrijgen als ze buiten Nederland reizen. Want deze Amerikaanse fachisten zijn gewoon zonder verdenking op mensen hun vrijheid ingaan.
Vandaag, 11:27 door Anoniem
Door Anoniem: Wel, dan is het heel simpel.. Bewaar er niets op en login remote in op een machine thuis waar je gegevens wel op staan. Gebruik je laptop dus als een veredelde terminal. Probleem opgelost....
In het geval van een werk pc ; gewoon niet meenemen of zelfde principe toepassen met een remote werk pc....
Ken jij veel mensen die hun "werk pc" meenemen"?
Vandaag, 11:27 door Anoniem
Door Anoniem: We gaan voorlopig maar ff niet naar de US of A...

Ja, want 99,9% van de bezoekers ervaart geen enkel probleem aan de grens.
Allemaal spookverhalen in de media.
Je kunt gewoon zonder problemen naar de VS. Het is veiliger dan ooit.

De echte controlestaat is de EU, voor het geval dat je dat nog niet wist.
Vandaag, 11:36 door Anoniem
En de inhoud nog naar een database kopiëren ook.
Absurt. Daar wil je toch niet aan meewerken? Dan maar niet naar de VS.
Vandaag, 11:46 door Bitje-scheef
Vergeet niet al je foto's te vervangen met de Cage-plugin.
