Programma JA21: uitbreiding cameratoezicht, meer AI en cyberafschrikking

JA21 heeft vandaag het concept-verkiezingsprogramma gepresenteerd voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen, waarin de partij pleit voor onder andere uitbreiding van het cameratoezicht in Nederland, meer AI, digitale soevereiniteit en cyberafschrikking. "Cyberveiligheid is nationale veiligheid. Nederland is kwetsbaar. Een digitale aanval kan onze energievoorziening, havens of democratie platleggen", zo stelt de partij in het verkiezingsprogramma, waarin een paragraaf over cyberveiligheid is opgenomen (pdf).

In de paragraaf staan vier punten vermeld. Als eerste wordt digitale soevereiniteit genoemd. "Investeer in een nationale cloud onder Nederlandse wetgeving. Geen Amerikaanse of Chinese toegang tot onze data." Verder pleit JA21 voor "cyberafschrikking". Het Defensie Cyber Commando moet worden uitgebreid zodat het bij een cyberaanval kan terugslaan. "Hack ons? Reken op een tegenactie", aldus JA21.

De partij wil ook dat er "verhoogde dijkbewaking" komt. In het geval van verhoogde dreiging moet vitale infrastructuur fysiek en digitaal actief worden bewaakt. Als laatste punt in de paragraaf over cyberveiligheid wordt gesteld dat dit een voorwaarde is voor herindustrialisatie en strategische autonomie, en daarmee voor economische weerbaarheid zorgt.

In het hoofdstuk over Justitie en Veiligheid pleit JA21 voor uitbreiding van het cameratoezicht. Zo moeten juridische belemmeringen voor het maken, opslaan en uitkijken van camerabeelden worden weggenomen. Tevens wil de partij fors investeren in "geavanceerde surveillancetechnologie" om drugssmokkel tegen te gaan.

Digitale vaardigheden en AI

In de paragraaf "Digitalisering en innovatie" schrijft de partij dat het gebruik van AI in de praktijk moet worden gesimuleerd. "Vooral in het mkb, door in te zetten op slimme data-analyse, automatisering en AI-oplossingen die ondernemers echt helpen. Aan ethische kaders hebben we niet genoeg, het uitgangspunt is productiviteit." JA21 wil ook investeren in digitale vaardigheden. "Onze arbeidsmarkt moet klaargestoomd worden voor de nieuwe digitale revolutie waar wij nu middenin zitten. Werknemers moeten bijblijven." Het concept-verkiezingsprogramma zal op 6 september worden vastgesteld.