Inspectie doet onderzoek naar informatiebeveiliging bij gehackt medisch lab

vrijdag 22 augustus 2025, 11:28 door Redactie, 1 reacties

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat onderzoek doen naar de informatiebeveiliging bij het medische laboratorium Clinical Diagnostics in Rijswijk, waar onlangs de persoonlijke en medische gegevens van zeker meer dan een half miljoen mensen werden gestolen. Gegevens van meer dan 50.000 mensen werden door de aanvallers als bewijs op internet gepubliceerd. Clinical Diagnostics zou de criminelen losgeld hebben betaald, maar die dreigen nu opnieuw de gegevens openbaar te maken.

Het onderzoek van de IGJ richt zich ook in bredere zin op de informatiebeveiliging bij laboratoria. "Dit doet zij mede naar aanleiding van de risico’s die zichtbaar werden in deze zaak", zo laat de Inspectie vandaag op de eigen website weten. De IGJ voegt toe dat in het algemeen geldt dat zorgaanbieders die gegevens van personen verwerken in een zorginformatiesysteem, moeten kunnen laten zien dat ze werken volgens de daarvoor opgestelde norm, de NEN 7510. De IGJ houdt hier toezicht op.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zegt het moment en de aanpak van het onderzoek af te stemmen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De privacytoezichthouder doet al onderzoek in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Vandaag, 12:02 door Anoniem
De IGJ voegt toe dat in het algemeen geldt dat zorgaanbieders die gegevens van personen verwerken in een zorginformatiesysteem, moeten kunnen laten zien dat ze werken volgens de daarvoor opgestelde norm, de NEN 7510.

Diginotar had ook al zijn papiertjes op orde. Dat voorkwam niet dat het mis ging.

Heeft de hele zorgsector veiligheid en dataminimalisatie wel voldoende op het netvlies.
Wat er niet aan data is, kan ook niet lekken/gestolen worden.

Waarschijnlijk weer een dingetje waar politici de wet voor aan moeten passen (Weeffoutje of zoiets), voordat de sector wakker schrikt.
Als politici al in beweging te krijgen zijn.
