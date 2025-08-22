Inspectie doet onderzoek naar informatiebeveiliging bij gehackt medisch lab

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat onderzoek doen naar de informatiebeveiliging bij het medische laboratorium Clinical Diagnostics in Rijswijk, waar onlangs de persoonlijke en medische gegevens van zeker meer dan een half miljoen mensen werden gestolen. Gegevens van meer dan 50.000 mensen werden door de aanvallers als bewijs op internet gepubliceerd. Clinical Diagnostics zou de criminelen losgeld hebben betaald, maar die dreigen nu opnieuw de gegevens openbaar te maken.
Het onderzoek van de IGJ richt zich ook in bredere zin op de informatiebeveiliging bij laboratoria. "Dit doet zij mede naar aanleiding van de risico’s die zichtbaar werden in deze zaak", zo laat de Inspectie vandaag op de eigen website weten. De IGJ voegt toe dat in het algemeen geldt dat zorgaanbieders die gegevens van personen verwerken in een zorginformatiesysteem, moeten kunnen laten zien dat ze werken volgens de daarvoor opgestelde norm, de NEN 7510. De IGJ houdt hier toezicht op.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zegt het moment en de aanpak van het onderzoek af te stemmen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De privacytoezichthouder doet al onderzoek in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.