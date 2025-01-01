FT: EU-functionarissen versnellen plannen voor invoering digitale euro

EU-functionarissen versnellen de plannen voor de invoering van een digitale euro, zo laat de Financial Times (FT) op basis van niet nader genoemde bronnen weten. Er zou nu worden overwogen om de digitale euro op een publieke blockchain te laten draaien, zoals Ethereum of Solana, in plaats van een private blockchain. Vanwege privacyredenen was het de verwachting dat voor deze laatste optie gekozen zou worden, aldus de FT.

Aanleiding voor de versnelling is dat in de Verenigde Staten vorige maand een wet voor stablecoins werd aangenomen. Stablecoins zijn digitale munten die aan traditionele valuta zijn gekoppeld, zoals de Amerikaanse dollar. Nadat de Genius Act in de VS werd aangenomen hebben EU-functionarissen plannen voor de digitale euro heroverwogen. De bronnen waarmee de FT sprak stellen dat er de angst is dat de Amerikaanse wet ervoor zorgt dat het gebruik van dollar-gebaseerde tokens verder toeneemt en dat een digitale euro nodig is om de dominantie van de euro in de Europese Unie te beschermen.

Het gebruik van een publieke blockchain zoals nu zou worden overwogen heeft privacygevolgen, aangezien transacties dan publiek zijn. De Europese Centrale Bank (ECB) laat de Financial Times weten dat het in de ontwikkeling van de digitale euro "verschillende technologieën" overweegt, zowel gecentraliseerd als gedecentraliseerd, en een beslissing hierover nog niet is gekomen.