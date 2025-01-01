2,7 miljoen patiënten getroffen door ransomware-aanval dialysegigant DaVita

Criminelen hebben bij de Amerikaanse dialysegigant DaVita de persoonlijke gegevens van 2,7 miljoen patiënten gestolen. Het gaat om naam, social-securitynummer, kopie van identiteitskaart of rijbewijs, rekeninggegevens, geboortedatum, zorgverzekeringsinformatie en medische informatie.
DaVita levert allerlei nierzorg, onder andere aan 281.000 dialysepatiënten wereldwijd. Het bedrijf telt naar eigen zeggen ruim drieduizend dialysecentra in vijftien landen, waarvan het grootste deel in de Verenigde Staten. In april maakte DaVita bekend dat het slachtoffer was geworden van een ransomware-aanval, waarbij verschillende delen van het netwerk werden versleuteld. De aanvaller had van 24 maart tot en met 12 april toegang tot de servers van DaVita.
Verder onderzoek wees uit dat er ook persoonlijke informatie van patiënten is gestolen. Begin deze maand bleek uit datalekmeldingen bij verschillende Amerikaanse staten dat het om meer dan 1 miljoen patiënten ging. In een melding aan het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid laat het bedrijf weten dat de gegevens van zo'n 2,7 miljoen mensen zijn buitgemaakt. Die worden nu ingelicht over het datalek. Hoe de aanvallers toegang tot de systemen van Davita konden krijgen is niet bekendgemaakt.
