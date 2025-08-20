Criminelen claimen dat gestolen gegevens medisch lab zijn verwijderd

De criminelen achter de Nova-ransomwaregroep claimen op hun eigen website dat de gegevens die bij het medische lab Clinical Diagnostics in Rijswijk werden gestolen zijn verwijderd. Onlangs dreigde de groep opnieuw de gegevens te openbaren omdat het lab zich niet aan de afspraken zou hebben gehouden. Op 6 juli publiceerden de criminelen de naam van Eurofins, waar Clinical Diagnostics onderdeel van is, op hun eigen website. Er zou 300 gigabyte aan data zijn buitgemaakt. Een kleine dataset van honderd megabyte werd als bewijs online gezet, met daarin de medische gegevens van meer dan 50.000 mensen.
Vervolgens zou Clinical Diagnostics de criminelen losgeld hebben betaald en verdween de naam van het lab van de website. Een aantal dagen geleden dreigden de criminelen de volledige dataset te zullen verkopen. In een nieuw bericht op de eigen website melden de criminelen nu dat alle gestolen patiëntdata tijdens de eerste deal met Clinical Diagnostics is verwijderd en de gegevens ook niet zijn gelekt, op de kleine dataset na. Verder zeggen de criminelen dat ze de naam van Clinical Diagnostics over twee dagen van hun website zullen verwijderen.
Volgens de bewindsman zal Clinical Diagnostics gedupeerden via een brief over het datalek informeren, met daarbij een begeleidende brief van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). In deze brief staat informatie over het datalek en over extra beveiligingsmaatregelen die door het laboratorium zijn getroffen, wat slachtoffers kunnen doen en waar ze terecht kunnen met vragen.
