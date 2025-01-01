Duitse overheid lanceert tool om security van e-mailproviders te checken

De Duitse overheid heeft een gratis online tool gelanceerd waarmee gebruikers kunnen controleren van welke beveiligingsstandaarden e-mailproviders gebruikmaken voor het beschermen van de e-mails van hun klanten. Het gaat dan om standaarden zoals DKIM, SPF, DMARC, DNSSEC, DANE en TLS, die onder andere gespoofte e-mails en man-in-the-middle-aanvallen moeten tegengaan.
Het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft een "Email Security Hall of Fame" gepresenteerd met de namen van zo'n honderdvijftig organisaties die actief bij de implementatie van de beveiligingsstandaarden voor e-mail zijn betrokken. Het gaat om techbedrijven, securitybedrijven, cloudproviders, hostingbedrijven, e-mailproviders en overheidsinstanties.
Daarnaast is er ook een Email Checker gelanceerd waarmee gebruikers kunnen kijken of een e-mailprovider de verschillende beveiligingsstandaarden heeft geïmplementeerd. Voor meer dan tachtig partijen is een dergelijke controle uitgevoerd. De providers worden op zeven punten beoordeeld, namelijk SPF, DKIM, DMARC, DNSSEC, DANE en het gebruik van TLS versie 1.2 en 1.3.
Volgens het BSI is het belangrijk dat gebruikers naar de veiligheid van hun e-mailprovider kijken. "Het e-mailaccount is niet alleen de digitale plek waar onze correspondentie plaatsvindt - het is ook waar onze digitale identiteiten samenkomen. Het is daarom vaak een gateway voor verschillende aanvalsmethodes en verdient speciale aandacht."
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.