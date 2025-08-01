FTC waarschuwt techbedrijven voor Europese "anti-encryptiewetgeving"

De voorzitter van de Amerikaanse toezichthouder FTC heeft verschillende techbedrijven via een brief gewaarschuwd voor Europese wetgeving die encryptie verzwakt en tot censuur kan leiden. Het gaat onder andere om de Digital Services Act van de Europese Unie en Online Safety Act van het Verenigd Koninkrijk. Volgens FTC-voorzitter Andrew Ferguson moedigt deze wetgeving techbedrijven aan om de vrijheid van meningsuiting wereldwijd te censureren. Daarnaast kan de Investigatory Powers Act van het VK bedrijven dwingen om hun encryptie te verzwakken, aldus de FTC-voorzitter.

"Het anti-encryptiebeleid van buitenlandse overheden kan ervoor zorgen dat bedrijven hun databeveiligingsmaatregelen verzwakken en andere technologische manieren voor Amerikanen om hun recht op anonieme en private meningsuiting uit te oefenen", laat Ferguson weten. Hij stelt dat buitenlandse regeringen meerdere pogingen hebben gedaan om de aangeschreven techbedrijven onder druk te zetten, zodat ze content zouden censureren of de veiligheid van hun diensten zouden verzwakken.

De FTC-voorzitter zegt zich zorgen te maken dat de acties van buitenlandse regeringen om censuur op te leggen en end-to-end encryptie te verzwakken de vrijheden van Amerikanen aantast en ze blootstelt aan allerlei risico's, zoals surveillance door buitenlandse overheden en een verhoogd risico op identiteitsdiefstal en fraude. Tevens maakt Ferguson zich zorgen dat bedrijven te gemakkelijk aan dergelijke wetgeving gehoor geven en Amerikanen censureren of blootstellen aan buitenlandse surveillance, terwijl er vanuit de betreffende regeringen geen technische vereiste is om dat te doen.

Ferguson voegt toe dat bedrijven die beloven dat hun diensten veilig of versleuteld zijn, maar geen end-to-end encyptie toepassen waar gepast, gebruikers mogelijk misleiden die een dergelijk beveiligingsniveau wel verwachten. In bepaalde gevallen zijn daarnaast "redelijke beveiligingsmaatregelen" zoals end-to-end encryptie vereist, en het niet implementeren hiervan kan een "unfair practice" zijn, aldus de FTC-voorzitter. Gebruikers zouden daarnaast verder kunnen worden misleid als een techbedrijf onder druk van een buitenlandse regering de encryptie verzwakt, maar dit niet duidelijk vermeldt. Zo zou de Britse regering hebben geëist dat Apple een iCloud-backdoor ontwikkelde, zonder dit aan gebruikers te melden.

Net als met het verzwakken van encryptie kan ook het censureren van Amerikaanse gebruikers als misleiding worden gezien, en is er sprake van verdere misleiding als techbedrijven niet melden dat censuurbeleid onder druk van buitenlandse regeringen van kracht is. Ferguson stuurde de brief naar Akamai, Alphabet, Amazon, Apple, Cloudflare, Discord, GoDaddy, Meta, Microsoft, Signal, Snap, Slack en X.