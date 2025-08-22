Orange Telecom bevestigt publicatie van gestolen data op internet

Een ransomwaregroep die ook toesloeg bij het Britse telecombedrijf Colt heeft eind juli gigabytes aan data bij Orange Telecom gestolen, zo heeft het bedrijf tegenover Bloomberg laten weten. Een aantal dagen geleden publiceerden criminelen achter de Warlock-ransomware op hun eigen website als bewijs voor de datadiefstal bij Orange Telecom een bestand van vier gigabyte. De aanval werd eind juli door het Franse bedrijf gemeld, maar details zijn nog altijd schaars.

"De aanvaller had alleen beperkte toegang tot onze systemen en wist alleen verouderde of laaggevoelige data te stelen", aldus een woordvoerder van Orange Telecom tegenover Bloomberg. "De getroffen bedrijven zijn voor de publicatie door Orange geïnformeerd en we hebben sinds het incident met hen samengewerkt, alsmede met relevante autoriteiten." Om welke bedrijven het gaat en hoe de aanvallers toegang tot de data konden krijgen laat Orange niet weten.

De Warlock-groep wist eerder ook toe te slaan bij het Britse telecombedrijf Colt, waarbij meer dan een miljoen documenten zouden zijn gestolen. Het datalek bij Orange Telecom is een ander datalek dan waar Orange Belgium mee te maken kreeg. Bij de Belgische telecomprovider wisten criminelen de gegevens van 850.000 klanten buit te maken.