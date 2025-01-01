Nieuws
image

Franse supermarktketen Auchan lekt opnieuw data honderdduizenden klanten

zaterdag 23 augustus 2025, 12:44 door Redactie, 0 reacties

De Franse supermarktketen Auchan heeft opnieuw gegevens van honderdduizenden klanten gelekt. Criminelen wisten gegevens van 'honderdduizenden' klantenaccounts te stelen, zoals namen, e-mailadressen, adresgegevens, telefoonnummers en klantenkaartnummers. Op welke manier dit mogelijk was laat de supermarktketen in een bericht aan getroffen klanten niet weten.

Klanten worden aangeraden alert te zijn op phishingaanvallen. Daarnaast laat Auchan weten dat het datalek bij de Franse privacytoezichthouder CNIL is gemeld. Afgelopen november kreeg Auchan ook al met een datalek te maken. Toen wisten criminelen de gegevens van meer dan een half miljoen klanten met een account buit te maken. Ook toen werd niet bekendgemaakt hoe de datadiefstal mogelijk was. De afgelopen maanden kreeg Frankrijk met meerdere grote datalekken te maken, waaronder bij telecomprovider Bouygues, Air France en Cartier.

Nog geen reacties
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure