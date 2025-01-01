Franse supermarktketen Auchan lekt opnieuw data honderdduizenden klanten

De Franse supermarktketen Auchan heeft opnieuw gegevens van honderdduizenden klanten gelekt. Criminelen wisten gegevens van 'honderdduizenden' klantenaccounts te stelen, zoals namen, e-mailadressen, adresgegevens, telefoonnummers en klantenkaartnummers. Op welke manier dit mogelijk was laat de supermarktketen in een bericht aan getroffen klanten niet weten.

Klanten worden aangeraden alert te zijn op phishingaanvallen. Daarnaast laat Auchan weten dat het datalek bij de Franse privacytoezichthouder CNIL is gemeld. Afgelopen november kreeg Auchan ook al met een datalek te maken. Toen wisten criminelen de gegevens van meer dan een half miljoen klanten met een account buit te maken. Ook toen werd niet bekendgemaakt hoe de datadiefstal mogelijk was. De afgelopen maanden kreeg Frankrijk met meerdere grote datalekken te maken, waaronder bij telecomprovider Bouygues, Air France en Cartier.