Programma PVV: bodycam voor elke NS-medewerker en digitale schandpaal

zaterdag 23 augustus 2025, 14:50 door Redactie, 2 reacties

De PVV heeft vandaag het programma voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen gepresenteerd, waarin het onder andere pleit voor een bodycam voor elke NS-medewerker, een digitale schandpaal voor daders van gewelds- en zedenmisdrijven en het leger de grens laten bewaken door middel van camera's en drones. Verder wil de partij geen digitale euro en met de inzet van AI de administratiedruk in de zorg verlagen (pdf).

Net als bij het vorige verkiezingsprogramma besteedt de PVV ook in het nieuwe programma weinig aandacht aan zaken als digitalisering, privacy en cybersecurity. De bovenstaande genoemde punten zijn de enige die over deze onderwerpen gaan of hier betrekking op hebben en worden ook niet verder toegelicht of uitgebreider beschreven, dan hierboven al puntsgewijs staat vermeld.

Vandaag, 15:14 door Anoniem
Van een partij zonder ideeën kun je niet verwachten dat ze met serieuze inhoud komen op het gebied van security
Vandaag, 15:23 door Anoniem
Klinkt inderdaad grotendeels hetzelfde als in 2023. Overigens is er van die ideeën niet veel terecht gekomen. Gelukkig lopen ze niet te oreren dat online leeftijdsverificatie er moet worden doorgedramd dus da's in ieder geval iets goeds. En geen digitale Euro, maar dat moet van een eurosceptische partij niet als verrassing komen.
