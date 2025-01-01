Programma PVV: bodycam voor elke NS-medewerker en digitale schandpaal

De PVV heeft vandaag het programma voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen gepresenteerd, waarin het onder andere pleit voor een bodycam voor elke NS-medewerker, een digitale schandpaal voor daders van gewelds- en zedenmisdrijven en het leger de grens laten bewaken door middel van camera's en drones. Verder wil de partij geen digitale euro en met de inzet van AI de administratiedruk in de zorg verlagen (pdf).

Net als bij het vorige verkiezingsprogramma besteedt de PVV ook in het nieuwe programma weinig aandacht aan zaken als digitalisering, privacy en cybersecurity. De bovenstaande genoemde punten zijn de enige die over deze onderwerpen gaan of hier betrekking op hebben en worden ook niet verder toegelicht of uitgebreider beschreven, dan hierboven al puntsgewijs staat vermeld.