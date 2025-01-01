Nieuws
Ombudsman wil dat overheid stopt met digitaal versturen van parkeerboetes

maandag 25 augustus 2025, 09:28 door Redactie, 7 reacties

Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen wil dat de overheid stopt met het digitaal versturen van parkeerboetes, maar dit alleen via papieren post doet, zo laat hij tegenover de NOS weten. Uit onderzoek van de omroep blijkt dat veel mensen parkeerboetes die gemeenten via de berichtenbox van MijnOverheid versturen missen.

Elke Nederlander van 14 jaar of ouder heeft een account op MijnOverheid. Het account kan niet worden opgezegd. Burgers hebben zelf de keus of en op welke wijze er gebruik wordt gemaakt van MijnOverheid, zo laat MijnOverheid-beheerder Logius weten. De Berichtenbox op MijnOverheid fungeert als 'digitale brievenbus' en maakt het mogelijk om berichten van overheidsinstanties te ontvangen. Het is mogelijk om bij het activeren van het MijnOverheid-account een e-mailadres op te geven.

Mensen die parkeerboetes in de BerichtenBox ontvangen blijken twee keer zo vaak een aanmaning te krijgen dan mensen die de boete via papieren post ontvangen. "Bijna de helft van de Nederlanders mist weleens zo'n bericht. Niet iedereen is digitaal even vaardig. Zeker bij naheffingsaanslagen zoals parkeerboetes kunnen het hoge bedragen worden voor kleine vergissingen", zegt Munish Ramlal, ombudsman van Metropool Amsterdam.

Zoals gezegd kunnen burgers zelf kiezen hoe ze van MijnOverheid gebruikmaken. "Mensen weten vaak niet precies waar ze ooit toestemming voor hebben gegeven in MijnOverheid", stelt de Nationale Ombudsman. "Ze weten bovendien niet wat MijnOverheid allemaal doet, parkeerboetes versturen bijvoorbeeld. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen er maar één keer per halfjaar in kijken."

Bij het activeren van het MijnOverheid-account hebben 770.000 mensen geen e-mailadres opgegeven of dat niet geverifieerd. Sinds begin dit jaar vraagt Logius deze mensen om een e-mailadres. Daarnaast hebben 480.000 mensen die het account wel activeerden aangegeven dat ze geen mailnotificaties willen ontvangen. Dat zijn de e-mails die naar een opgegeven e-mailadres worden gestuurd dat er een bericht in de BerichtenBox klaarstaat. Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat mensen die aangeven geen notificaties te willen voor de gevolgen hiervan worden gewaarschuwd.

Wanneer mensen wel een notificatie ontvangen is het niet altijd duidelijk dat het om een boete gaat. Er staat alleen dat er een bericht in de BerichtenBox klaarstaat, zonder verdere toelichting. Volgens Van Zutphen zou er in ieder geval in moeten staan dat het om een boete gaat. Hij vindt dat er één landelijk beleid moet komen, omdat gemeenten hier nu elk apart mee omgaan. Zo stuurt de ene gemeente de boete per post, de ander doet dit digitaal. "Als ombudsman zeg ik: stuur gewoon alle parkeerboetes, naheffingsaanslagen via de post. Dan is het duidelijk."

Reacties (7)
Vandaag, 09:41 door Anoniem
Digitaal versturen van boetes heeft wel het voordeel dat het poststuk niet kwijtraakt of te laat wordt bezorgd door PostNL.

Lijkt mij alleen wel verstandig om (bij een digitaal verstuurde boete) als iemand niet betaald binnen de gestelde termijn een herinnering per post na te sturen, zonder hier extra kosten voor in rekening te brengen.
Vandaag, 09:53 door Anoniem

Wanneer mensen wel een notificatie ontvangen is het niet altijd duidelijk dat het om een boete gaat. Er staat alleen dat er een bericht in de BerichtenBox klaarstaat, zonder verdere toelichting.
En dat is nou precies de bedoeling, geen informatie versturen via de mail.
De informatie is alleen bereikbaar via de berichtenbox zelf.

Ben blij dat ik het nooit geactiveerd heb.
Maar er zijn zat mensen die het wel handig vinden, die alles zoveel mogelijk digitaal doen.
Moeten die dan weer ongewenste post krijgen ? Ja volgens de ombudsman, dat is duidelijk. :)
Vandaag, 10:01 door Anoniem
Wordt de aanmaning dan wel per post verstuurd? Dan is het nut van mijn overheid dus echt bewezen. Kunnen we er snel mee stoppen?

N=1 maar ik heb nog nooit in de berichtenbox gekeken. Heb ik iets gemist?
Vandaag, 10:03 door Anoniem
Dat rechtvaardigt dan meteen ook die € 9 administratiekosten...
Vandaag, 10:06 door Anoniem
Zo simpel kan het zijn. Ik heb werkelijk nog nooit gekeken op mijn overheid. Krijg zover ik weet alles gewoon per post.Ik ken zelfs mensen die helemaal geen DigiD hebben.
Vandaag, 10:08 door Anoniem
Het is belachelijk dat de overheid zo'n BerichtenBox door je neus duwt; veel zaken zijn vrijwel niet - praktisch - te regelen zonder activatie, maar vervolgens krijg je dan buiten de oorspronkelijke doelbinding er zaken als b.v. de ("random") gemeentelijke parkeerboetes bij. Je hebt als burger bijna geen keus, het alternatief is uren in de telefonische wachtstand staan en misschien wel weken wachten op bepaalde papieren correspondentie (afhankelijk van de overheidsdienst, provincie en gemeente). Haal dan minstens die 9 euro administratie kosten er ook weer gewoon vanaf bij boetes... Nog even los van alle phishing risico's !
Vandaag, 10:54 door Anoniem
Haal dan minstens die 9 euro administratie kosten er ook weer gewoon vanaf bij boetes.
Die administratiekosten zijn er gekomen doordat heel veel mensen in bezwaar gingen, zoveel
dat ze het niet meer aankonden en door de te lange wachttijd geld kregen.
En dat trok nog meer bezwaarmakers aan.
Heeft dus niks te maken met de kosten van het opsturen van de boete.
