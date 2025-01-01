Nieuws
image

APT-groep gebruikt .desktop-bestanden voor infecteren van Linux-systemen

maandag 25 augustus 2025, 10:05 door Redactie, 4 reacties
Laatst bijgewerkt: Vandaag, 10:46

Securitybedrijven waarschuwen voor een advanced persistent threat (APT)-groep die .desktop-bestanden verstuurt om Linux-systemen mee te infecteren. Een tactiek die al een aantal jaren bekend is. Bij de aanval ontvangt het doelwit een e-mail met als bijlage een zip-bestand. Het zip-bestand bevat een bestand dat op een pdf-bestand lijkt, maar in werkelijkheid een .desktop-bestand is. Het bestand heeft een pdf-icoon en eindigt op .pdf.desktop.

Een .desktop-bestand is een configuratiebestand dat in Linux-desktopomgevingen wordt gebruikt om applicatie shortcuts en launchers mee te definiëren. Het bevat ook een "Exec field" waarmee commando's kunnen worden uitgevoerd. Wanneer de gebruiker het malafide .desktop-bestand opent wordt er een bash commando dat in het Exec field staat uitgevoerd, dat in de achtergrond een payload downloadt. Deze payload downloadt een pdf-document van het internet en laat dit als afleidingsmanoeuvre aan de gebruiker zien, terwijl er in de achtergrond een malafide ELF executable wordt gedownload en uitgevoerd.

Het ELF-bestand is malware waarmee de aanvallers allerlei data van het systeem kunnen stelen. Daarnaast worden aanpassingen uitgevoerd zodat de malware bij elke systeemstart wordt geladen, zo laten securitybedrijven Cyfirma en CloudSEK weten. Volgens de securitybedrijven zijn de aanvallen gericht tegen Indiase overheidsinstanties en het werk van een groep aanvallers genaamd APT36. Het zou om een vanuit Pakistan opererende groep gaan die sinds 2013 actief is.

Organisaties worden onder andere aangeraden hun personeel cybersecurity awareness training te geven, met een nadruk op phishing-indicatoren en risicovolle Linux-bestandstypes. Daarnaast wordt het uitschakelen van .desktop-bestanden van onbetrouwbare bronnen aangeraden.

Update

Googles online virusscandienst VirusTotal waarschuwde een aantal maanden geleden voor een nieuwe aanvalsgolf waarbij .desktop-bestanden werden gebruikt.

Reacties (4)
Reageer met quote
Vandaag, 10:22 door Anoniem
"Wanneer de gebruiker het malafide .desktop-bestand opent wordt er een bash commando dat in het Exec field staat uitgevoerd, dat in de achtergrond een payload downloadt."

Hoe werkt dit dan? Wanneer ik een desktop bestand open, dan opent het gewoon in een text editor op zijn best. Het zijn config files, die niet executable zijn, en al zouden ze executable zijn dan doen ze niets.
Of zijn het bash scripts met de desktop extensie?
Reageer met quote
Vandaag, 10:22 door Anoniem
Om een Linux systeem te infecteren heb je toch echt een local privilege escalation kwetsbaarheid nodig en dat is niet aan de orde. Data van "het systeem stelen" is ook niet aan de orde als gewone gebruiker. Gebruikers kunnen natuurlijk wel altijd hun eigen desktop vernachelen. Vrij dom als je een onbekende zipfile gaat uitpakken en gedownloade bestanden gaat executeren!
Het is ook vrij eenvoudig af te fakkelen door je $HOME (en /tmp) met noexec flag te mounten.

Het is al met al ook helemaal geen Linuxprobleem. Dit soort acties zijn in principe op elke systeem uit te proberen maar blijkbaar wordt de Linux desktop toch meer gebruikt dan men denkt.
Reageer met quote
Vandaag, 10:37 door Anoniem
Het is blijkbaar weer komkommertijd. Alleen toestaan: .desktop file in /usr/share/applications and icon file in /usr/share/icons/
Reageer met quote
Vandaag, 10:51 door Anoniem
Door Anoniem: Om een Linux systeem te infecteren heb je toch echt een local privilege escalation kwetsbaarheid nodig en dat is niet aan de orde. Data van "het systeem stelen" is ook niet aan de orde als gewone gebruiker. Gebruikers kunnen natuurlijk wel altijd hun eigen desktop vernachelen. Vrij dom als je een onbekende zipfile gaat uitpakken en gedownloade bestanden gaat executeren!
Het is ook vrij eenvoudig af te fakkelen door je $HOME (en /tmp) met noexec flag te mounten.

Het is al met al ook helemaal geen Linuxprobleem. Dit soort acties zijn in principe op elke systeem uit te proberen maar blijkbaar wordt de Linux desktop toch meer gebruikt dan men denkt.

Ja om een heel systeem te comprimiteren misschien maar 't ironische is dat in een desktop omgeving eigenlijk alle interessante doelwitten zich binnen de gebruikersomgeving bevinden en er daarnaast redelijk weinig te halen valt.
Ben het wel met je eens dat het gebruikers domheid is en dit verder totaal niet nieuwswaardig is.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure