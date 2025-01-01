Politie houdt twee verdachten aan voor omvangrijke loterijfraude

De politie heeft twee 25-jarige mannen uit Hengelo aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een omvangrijke fraude, waarbij oplichters zich voordeden als medewerkers van de Nationale Postcode Loterij. In een jaar tijd maakten de oplichters ruim honderdtachtig slachtoffers, die voor meer dan 350.000 euro werden bestolen.

Volgens de politie maakten de verdachten gebruik van een online callcenter applicatie waarmee ze een automatisch ingesproken bericht naar duizenden Nederlanders stuurden. Die kregen een bericht te horen dat zogenaamd van de Nationale Postcode Loterij was en dat men een prijs had gewonnen. Vervolgens kon men worden doorverbonden met een "medewerker".

In werkelijkheid ging het om een oplichter die slachtoffers liet weten dat ze inderdaad een prijs hadden gewonnen. Daarna liet de "loterijmedewerker" weten dat er te veel geld was betaald of er nog belasting moest worden afgedragen. Slachtoffers werd gevraagd om op een link te klikken die niet werkte. Vervolgens bood de oplichter aan om te helpen en vroeg het slachtoffer om AnyDesk te installeren of een ander programma waarmee de computer op afstand kon worden overgenomen.

"Hiermee kreeg de oplichter toegang tot de computer van het slachtoffer en daarmee ook haar rekening. De oplichter veranderde de naam van de spaarrekening in de naam van de loterij", aldus de politie. "Vervolgens moest een deel van dit geld als te veel betaald of als belasting worden teruggeboekt. Dit geldbedrag werd dan doorgestuurd naar een derde rekening." De politie sluit meer aanhoudingen in dit onderzoek niet uit.

Om telefonische oplichting te voorkomen adviseert de politie om nooit programma's zoals AnyDesk in opdracht van een beller te installeren. Tevens krijgen mensen het advies om op hun onderbuikgevoel te vertrouwen en bij twijfel op te hangen. "Laat je niet onder druk zetten en laat je niet misleiden door een gecreëerd gevoel van urgentie."