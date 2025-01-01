Securitybedrijf meldt toename van scans gericht tegen Microsoft RDP-services

Er is een sterke toename van scans gericht tegen Microsoft RDP-services, wat mogelijk samenhangt met Amerikaanse onderwijsinstellingen en universiteiten die hun systemen weer online brengen. Dat stelt securitybedrijf GreyNoise op basis van eigen onderzoek. De scans zijn gericht tegen Microsoft RD Web Access en Microsoft RDP Web Client, die gebruikers via een browser toegang tot remote diensten geven.

Het securitybedrijf zag op 24 augustus meer dan 30.000 unieke ip-adressen die op "timing flaws" testen, waarmee geldige gebruikersnamen zijn te achterhalen. Als eerste zoeken de aanvallers naar endpoints waarvan RD Web Access of de RDP Web Client vanaf het internet toegankelijk zijn. Vervolgens wordt er gekeken of tijdens de inlogprocedure informatie lekt waarmee geldige gebruikersnamen zijn te achterhalen. Een systeem kan bij een ongeldige gebruikersnaam meer of minder tijd nodig hebben dan bij een geldige gebruikersnaam, wat aanvallers kan vertellen dat een gebruikersnaam in het systeem bestaat of niet.

Zodra de gebruikersnamen zijn bevestigd kunnen de aanvallers later proberen om hier door middel van credential stuffing, password spraying of bruteforce-aanvallen toegang tot te krijgen. Bij credential stuffing worden eerder gelekte e-mailadressen en wachtwoorden gebruikt om op geautomatiseerde wijze toegang tot accounts te krijgen. Aanvallers kijken of ze met inloggegevens die bij website A zijn gestolen ook op website B kunnen inloggen. De aanval is alleen mogelijk wanneer gebruikers hun wachtwoorden hergebruiken en bedrijven dergelijke geautomatiseerde aanvallen toestaan.

Password spraying is een techniek waarbij een aanvaller met veelgebruikte wachtwoorden probeert om op een account in te loggen. Om detectie te voorkomen gebruikt een aanvaller eerst één wachtwoord tegen een groot aantal accounts, voordat er een tweede wachtwoord wordt gebruikt. Door deze techniek voorkomt de aanvaller dat een account wordt geblokkeerd en de aanval wordt opgemerkt. Vaak wordt er ook vanaf allerlei verschillende ip-adressen ingelogd.

Volgens GreyNoise is de timing van de waargenomen scans geen toeval. In de Verenigde Staten start het schooljaar, waardoor scholen en universiteiten hun RDP-systemen weer online brengen en duizenden nieuwe accounts registreren. Deze omgevingen gebruiken volgens de onderzoekers vaak voorspelbare formats, wat het enumereren van de namen effectiever maakt. De onderzoekers merken op dat de scans alleen tegen Amerikaanse systemen zijn gericht. Daarnaast stellen ze dat pieken in het aantal scans tegen bepaalde systemen of platforms vaak worden opgevolgd door aanvallen of nieuwe kwetsbaarheden in de betreffende omgevingen.