Bluesky blokkeert wegens leeftijdsverificatie alle gebruikers Amerikaanse staat

Socialmediaplatform Bluesky heeft besloten om alle gebruikers in de Amerikaanse staat Mississippi wegens wettelijk verplichte leeftijdsverificatie te blokkeren. Wetgeving in Mississippi verplicht dat verschillende digital services, zoals social media, de leeftijd van gebruikers verifiëren voordat ze toegang krijgen. Platforms die zich niet aan de regels houden kunnen boetes van 10.000 dollar per gebruiker krijgen.

"De wet verplicht ons ook om te identificeren en tracken welke gebruikers kinderen zijn, in tegenstelling tot onze aanpak in andere regio's. We denken dat deze wet voor uitdagingen zorgt die verder gaan dan het doel van het beschermen van kinderen, en voor grote obstakels zorgen die de vrijheid van meningsuiting beperken en disproportioneel kleinere platforms en opkomende technologieën raken", aldus Bluesky.

Het platform voegt toe dat het, in tegenstelling tot grote techbedrijven met veel middelen, een klein team is gericht op het ontwikkelen van gedecentraliseerde sociale technologie. "Leeftijdsverificatiesystemen vereisen aanzienlijke investeren als het gaat om infrastructuur en tijd van ontwikkelaars, complexe privacybescherming en het continu monitoren van compliance - kosten die kleinere providers eenvoudig kunnen overweldigen."

Bluesky stelt dat het, totdat alle juridische bezwaren tegen de wet zijn afgehandeld, besloten heeft om alle Mississippi ip-adressen te blokkeren. Het platform maakt zich vooral zorgen over de breedte van de wet. Zo geldt leeftijdsverificatie voor alle gebruikers, niet alleen voor degenen die content willen bekijken waarvoor een leeftijdsgrens geldt.

Verder maakt de wet het volgens Bluesky ook lastiger voor mensen om hun vrije mening te geven en spelen er allerlei privacygevolgen. Zo verplicht de wet het verzamelen en opslaan van gevoelige persoonlijke informatie van alle gebruikers, waaronder het gedetailleerd tracken van minderjarigen, aldus Bluesky. Het platform zegt gebruikers in Mississippi te zullen blijven blokkeren totdat de rechtbank met uitsluitsel over de wet komt.