Bluesky blokkeert wegens leeftijdsverificatie alle gebruikers Amerikaanse staat

Socialmediaplatform Bluesky heeft besloten om alle gebruikers in de Amerikaanse staat Mississippi wegens wettelijk verplichte leeftijdsverificatie te blokkeren. Wetgeving in Mississippi verplicht dat verschillende digital services, zoals social media, de leeftijd van gebruikers verifiëren voordat ze toegang krijgen. Platforms die zich niet aan de regels houden kunnen boetes van 10.000 dollar per gebruiker krijgen.
"De wet verplicht ons ook om te identificeren en tracken welke gebruikers kinderen zijn, in tegenstelling tot onze aanpak in andere regio's. We denken dat deze wet voor uitdagingen zorgt die verder gaan dan het doel van het beschermen van kinderen, en voor grote obstakels zorgen die de vrijheid van meningsuiting beperken en disproportioneel kleinere platforms en opkomende technologieën raken", aldus Bluesky.
Het platform voegt toe dat het, in tegenstelling tot grote techbedrijven met veel middelen, een klein team is gericht op het ontwikkelen van gedecentraliseerde sociale technologie. "Leeftijdsverificatiesystemen vereisen aanzienlijke investeren als het gaat om infrastructuur en tijd van ontwikkelaars, complexe privacybescherming en het continu monitoren van compliance - kosten die kleinere providers eenvoudig kunnen overweldigen."
Bluesky stelt dat het, totdat alle juridische bezwaren tegen de wet zijn afgehandeld, besloten heeft om alle Mississippi ip-adressen te blokkeren. Het platform maakt zich vooral zorgen over de breedte van de wet. Zo geldt leeftijdsverificatie voor alle gebruikers, niet alleen voor degenen die content willen bekijken waarvoor een leeftijdsgrens geldt.
Verder maakt de wet het volgens Bluesky ook lastiger voor mensen om hun vrije mening te geven en spelen er allerlei privacygevolgen. Zo verplicht de wet het verzamelen en opslaan van gevoelige persoonlijke informatie van alle gebruikers, waaronder het gedetailleerd tracken van minderjarigen, aldus Bluesky. Het platform zegt gebruikers in Mississippi te zullen blijven blokkeren totdat de rechtbank met uitsluitsel over de wet komt.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.