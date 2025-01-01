Citrix-systemen aangevallen via nieuwe kritieke RCE-kwetsbaarheid

Citrix-systemen zijn aangevallen via een nieuwe kritieke kwetsbaarheid die tot remote code execution leidt, waardoor een aanvaller het systeem kan compromitteren, zo laat Citrix zelf weten. Het bedrijf heeft vandaag beveiligingsupdates uitgebracht om het probleem te verhelpen. De aanvallen waarvoor Citrix waarschuwt vonden plaats voordat de patch beschikbaar was. De kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2025-7775, betreft een buffer overflow in Citrix/NetScaler ADC en Citrix/NetScaler Gateway.

Citrix ADC is een server die organisaties tussen hun servers en het internet plaatsen. De primaire functie is het verdelen van inkomend verkeer over de beschikbare servers, zodat websites en applicaties snel en goed toegankelijk blijven. Via de Citrix Gateway kunnen medewerkers van bedrijven op afstand toegang tot bedrijfsapplicaties, bedrijfsomgevingen en intranetten krijgen. Het wordt dan ook veel voor thuiswerken gebruikt. De impact van een gecompromitteerd Citrix-systeem kan dan ook groot zijn.

Misbruik van de kwetsbaarheid hangt volgens Citrix af van de configuratie. De impact van het beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.2. Verdere details over het waargenomen misbruik, zoals het aantal getroffen klanten en sinds wanneer de aanvallen plaatsvinden, zijn niet door Citrix gegeven. "Er is een aantal nieuwe NetScaler-kwetsbaarheden die als zerodays worden misbruikt", zegt beveiligingsonderzoeker Kevin Beaumont. "Patches zijn nu beschikbaar."

Volgens de onderzoeker wordt het lek gebruikt om Citrix-systemen met een webshell te infecteren. Via een webshell kan een aanvaller toegang tot een gecompromitteerd systeem behouden en verdere aanvallen uitvoeren, ook als het systeem later wordt gepatcht. Beaumont spreekt in zijn bericht op Mastodon over meerdere kwetsbaarheden. De updates van Citrix verhelpen in totaal drie beveiligingslekken, maar volgens het bedrijf wordt er alleen van CVE-2025-7775 misbruik gemaakt.

Onlangs bleek dat aanvallers op Citrix-systemen van het Openbaar Ministerie hadden ingebroken en liet het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) weten dat de Citrix-systemen van meerdere vitale Nederlandse organisaties via een kritieke kwetsbaarheid zijn gecompromitteerd. Het ging volgens het NCSC om CVE-2025-6543, waarvan de omschrijving, het onderliggende probleem en impactscore nagenoeg gelijk zijn aan die van CVE-2025-7775.