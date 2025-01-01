Nissan bevestigt datadiefstal bij ontwerpstudio na claim van ransomwaregroep

Nissan heeft bevestigd dat aanvallers erin zijn geslaagd om data bij de eigen ontwerpstudio CBI te stelen. De bevestiging tegenover Bleeping Computer volgt na een claim van de criminelen achter de Qilin-ransomware. De groep beweerde vorige week op de eigen website dat het bij CBI meer dan 400.000 bestanden heeft buitgemaakt. Het gaat volgens de criminelen om vier terabyte aan data.

De aanvallers publiceerden als bewijs zestien foto's van de gestolen data, waaronder 3D-ontwerpen, spreadsheets, documenten en interieurafbeeldingen. Nissan laat weten dat het op 16 augustus verdachte activiteit op een dataserver van Creative Box Inc. (CBI) ontdekte. Het onderzoek naar de aanval is nog gaande, maar volgens de Japanse autofabrikant is inmiddels vastgesteld dat er ontwerpdata is gelekt. Verdere details over de datadiefstal, zoals hoe de aanvallers toegang konden krijgen, zijn niet gegeven.