Nissan bevestigt datadiefstal bij ontwerpstudio na claim van ransomwaregroep

Nissan heeft bevestigd dat aanvallers erin zijn geslaagd om data bij de eigen ontwerpstudio CBI te stelen. De bevestiging tegenover Bleeping Computer volgt na een claim van de criminelen achter de Qilin-ransomware. De groep beweerde vorige week op de eigen website dat het bij CBI meer dan 400.000 bestanden heeft buitgemaakt. Het gaat volgens de criminelen om vier terabyte aan data.
De aanvallers publiceerden als bewijs zestien foto's van de gestolen data, waaronder 3D-ontwerpen, spreadsheets, documenten en interieurafbeeldingen. Nissan laat weten dat het op 16 augustus verdachte activiteit op een dataserver van Creative Box Inc. (CBI) ontdekte. Het onderzoek naar de aanval is nog gaande, maar volgens de Japanse autofabrikant is inmiddels vastgesteld dat er ontwerpdata is gelekt. Verdere details over de datadiefstal, zoals hoe de aanvallers toegang konden krijgen, zijn niet gegeven.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.