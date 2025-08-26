NCSC-script kan ook misbruik van nieuwe Citrix-lekken detecteren

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft een eerder gepubliceerd script aangepast zodat organisaties webshells op hun Citrix-systemen kunnen detecteren die daar via nieuwe kwetsbaarheden op zijn geplaatst. Webshells zijn malware waarmee een aanvaller toegang tot een gecompromitteerde server kan behouden, ook als die daarna wordt gepatcht, en verdere aanvallen uitvoeren.

Het NCSC publiceerde op 13 augustus een eerste versie van het detectiescript voor het detecteren van webshells die via een beveiligingslek aangeduid als CVE-2025-6543 op Citrix-systemen waren geplaatst. Gisteren kwam Citrix met beveiligingsupdates voor drie nieuwe kwetsbaarheden, waarvan er één (CVE-2025-7775) al voor het uitkomen van de patches actief bij aanvallen is gebruikt.

Naar aanleiding van de nieuwe kwetsbaarheden meldt het NCSC dat het detectiescript ook te gebruiken is om de aanwezigheid van webshells te detecteren die via de nieuwe beveiligingslekken op systemen zijn geplaatst. Er is daarbij ook gisteren een nieuwe versie van het script verschenen. CVE-2025-7775 betreft een kritieke kwetsbaarheid waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller op afstand code op kwetsbare Citrix-systemen kan uitvoeren.

Citrix stelt dat misbruik alleen bij bepaalde configuraties mogelijk is. "Het NCSC heeft nader onderzoek gedaan en dat toont aan dat de kwetsbare configuratie zeer veel voorkomt waardoor grootschalig misbruik waarschijnlijk wordt", laat het Digital Trust Center (DTC) van het ministerie van Economische Zaken weten. Via Citrix kunnen medewerkers van bedrijven en organisaties op afstand toegang tot bedrijfsapplicaties, bedrijfsomgevingen en intranetten krijgen. Het wordt veel voor thuiswerken gebruikt. De impact van een gecompromitteerd Citrix-systeem kan dan ook groot zijn.