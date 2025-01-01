Wederom Kamervragen over gevoelige datadiefstal bij medisch lab

Wederom zijn er in de Tweede Kamer vragen gesteld over het datalek bij Clinical Diagnostics in Rijswijk, waar de persoonlijke en medische gegevens van meer dan een half miljoen mensen werd gestolen. GroenLinks-PvdA heeft demissionair minister Tieman van Volksgezondheid gevraagd met hoeveel zekerheid de bewindsman kan zeggen dat de gestolen gegevens niet verder worden verspreid of verkocht.

Clinical Diagnostics zou de criminelen losgeld hebben betaald om de gegevens te verwijderen. Vervolgens claimden de criminelen dat het laboratorium afspraken zou hebben geschonden en dreigden de gestolen data te zullen verkopen. Een aantal dagen geleden lieten de criminelen weten dat alle gestolen patiëntdata tijdens de eerste deal met Clinical Diagnostics is verwijderd en de gegevens ook niet zijn gelekt, op de kleine dataset na die als bewijs openbaar werd gemaakt.

GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann wil van minister Tieman ook weten hoe hij de verdere verspreiding van deze gegevens monitort om in kaart te brengen wie de gelekte gegevens mogelijk in handen hebben. De bewindsman moet ook duidelijk maken of de verwerkersovereenkomsten tussen Bevolkingsonderzoek Nederland en Clinical Diagnostics volledig op orde waren en of hij deze overeenkomsten met de Tweede Kamer wil delen.

Kathmann wil verder weten of er toezicht is geweest op het technisch voldoen aan minimale beveiligingseisen om de basisbeveiliging te borgen. "Zo ja, hoe is het bij de hack alsnog verkeerd gegaan? Zo niet, gaat u naleving alsnog verplichten en de organisaties hierbij helpen", vraagt ze aanvullend. Tieman moet ook aangeven of hij bereid is om de NEN 7510, ISAE 3000 en vergelijkbare standaarden standaard op te nemen in de inkoopeisen van het ministerie van Volksgezondheid.

De minister is tevens gevraagd welke eisen hij gaat stellen aan dataminimalisatie en -retentie bij bevolkingsonderzoeken en laboratoria, zoals tokenisatie, pseudonomisering en kortere bewaartermijnen. "Hoe zorgt u ervoor dat organisaties leren van de hack en de uitkomsten van alle onderzoeken worden gebruikt om de bescherming van persoonsgegevens bij essentiële organisaties feitelijk te verbeteren", is de dertiende vraag van Kathmann. De minister heeft drie weken om met een reactie te komen. Eerder stelden ook de BBB en NSC Kamervragen over het datalek.