'Ruim 28.000 Citrix-systemen kwetsbaar voor nieuw kritiek beveiligingslek'

Een nieuwe kritieke kwetsbaarheid waarvoor Citrix gisteren waarschuwde en updates uitbracht raakte op dat moment ruim 28.000 systemen, waarvan 1300 in Nederland. Dat meldt The Shadowserver Foundation op basis van eigen onderzoek. Wat de laatste stand van zaken is met betrekking tot ongepatchte systemen is nog niet bekend, maar in de praktijk kan het weken duren voordat Citrix-updates worden geïnstalleerd. Ook voor actief aangevallen lekken.

Het beveiligingslek (CVE-2025-7775) betreft een buffer overflow die remote code execution mogelijk maakt. Via de kwetsbaarheid kan een ongeauthenticeerde aanvaller op afstand code op kwetsbare Citrix-systemen uitvoeren. Aanvallers hebben al voor het uitkomen van de patches misbruik van het beveiligingslek gemaakt. Hoeveel Citrix-systemen inmiddels zijn gecompromitteerd en sinds wanneer CVE-2025-7775 bij aanvallen wordt misbruikt is onbekend.

The Shadowserver Foundation is een stichting die zich bezighoudt met de bestrijding van cybercrime en geregeld onderzoek doet naar kwetsbare systemen op internet. Bij het bekend worden van het nieuwe Citrix-lek werd een scan uitgevoerd naar Citrix-systemen die vanaf internet toegankelijk zijn. Dit leverde 28.200 ongepatchte systemen op, waarvan 1300 in Nederland. De meeste ongepatchte Citrix-systemen werden in de Verenigde Staten en Duitsland waargenomen.

Eerder deze maand deed The Shadowserver Foundation onderzoek naar twee andere Citrix-kwetsbaarheden, aangeduid als CVE-2025–5777 en CVE-2025-6543. Voor deze beveiligingslekken zijn sinds 17 en 25 juni updates beschikbaar. Op 12 augustus bleek dat nog duizenden Citrix-systemen niet waren gepatcht.