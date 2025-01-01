FreePBX waarschuwt voor actief misbruik van kritiek beveiligingslek

FreePBX, software voor het beheren en configureren van telefooncentrales die op Asterisk VoiP-servers draaien, waarschuwt voor actief misbruik van een kritieke kwetsbaarheid waardoor aanvallers servers op afstand kunnen overnemen. Er is een fix beschikbaar gesteld. Een normale beveiligingsupdate zou vandaag moeten verschijnen.
Misbruik is mogelijk wanneer aanvallers toegang tot de admin-interface van FreePBX kunnen krijgen. Dit zou ongeauthenticeerde privilege escalation of remote code execution mogelijk maken, zo stelt een engineer op basis van beschikbare informatie. De uitgebrachte fix voorkomt misbruik, maar maakt eerdere compromitteringen niet ongedaan. Daarnaast worden beheerders van FreePBX-servers geadviseerd om toegang tot de admin-interface alleen tot bekende/vertrouwde hosts te beperken.
Het Sangoma FreePBX Security Team heeft inmiddels een checklist gepubliceerd waarmee organisaties hun FreePBX-systemen op eventuele infecties kunnen controleren. Gebruikers laten op het FreePBX-forum weten dat meerdere servers in hun beheer zijn gecompromitteerd. De aanvallen zouden zeker sinds 21 augustus plaatsvinden. Een CVE-nummer en verdere details over de kwetsbaarheid zijn nog niet beschikbaar gemaakt.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.