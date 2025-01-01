FreePBX waarschuwt voor actief misbruik van kritiek beveiligingslek

FreePBX, software voor het beheren en configureren van telefooncentrales die op Asterisk VoiP-servers draaien, waarschuwt voor actief misbruik van een kritieke kwetsbaarheid waardoor aanvallers servers op afstand kunnen overnemen. Er is een fix beschikbaar gesteld. Een normale beveiligingsupdate zou vandaag moeten verschijnen.

Misbruik is mogelijk wanneer aanvallers toegang tot de admin-interface van FreePBX kunnen krijgen. Dit zou ongeauthenticeerde privilege escalation of remote code execution mogelijk maken, zo stelt een engineer op basis van beschikbare informatie. De uitgebrachte fix voorkomt misbruik, maar maakt eerdere compromitteringen niet ongedaan. Daarnaast worden beheerders van FreePBX-servers geadviseerd om toegang tot de admin-interface alleen tot bekende/vertrouwde hosts te beperken.

Het Sangoma FreePBX Security Team heeft inmiddels een checklist gepubliceerd waarmee organisaties hun FreePBX-systemen op eventuele infecties kunnen controleren. Gebruikers laten op het FreePBX-forum weten dat meerdere servers in hun beheer zijn gecompromitteerd. De aanvallen zouden zeker sinds 21 augustus plaatsvinden. Een CVE-nummer en verdere details over de kwetsbaarheid zijn nog niet beschikbaar gemaakt.