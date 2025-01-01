Nieuws
image

'Flock gaf Amerikaanse autoriteiten toegang tot 80.000 ANPR-camera's'

donderdag 28 augustus 2025, 14:10 door Redactie, 2 reacties

Fabrikant van ANPR-camera's Flock Safety heeft federale Amerikaanse autoriteiten toegang tot meer dan 80.000 camera's gegeven, zonder dat lokale politiekorpsen dit wisten, zo meldt 404 Media op basis van verkregen documenten. Volgens de Amerikaanse staat Illinois heeft Flock door het datadelen met federale overheidsdiensten de wetgeving van de staat geschonden. De staat heeft Flock opgedragen om federale toegang tot de ANPR-camera's in Illinois uit te schakelen. De Amerikaanse stad Evanston heeft besloten alle Flock-camera's uit te schakelen en het contract met het bedrijf op te zeggen.

Vanwege alle ontstane ophef heeft Flock besloten om de samenwerking met de federale Amerikaanse autoriteiten tijdelijk te pauzeren. Flock biedt camera's die automatisch kentekenplaten herkennen, ook wel Automatic Number Plate Recognition (ANPR) genoemd. Meer dan vijfduizend politiekorpsen en andere opsporingsdiensten in de VS maken bij onderzoeken gebruik van de camera's. 9News meldde onlangs dat ook de federale Customs and Border Protection (CBP) via een ANPR-backend directe toegang tot de camera's heeft. Het zou daarbij om een pilot gaan. Op basis van politiedocumenten meldt 404 Media dat de CBP geregeld beelden van meer dan 80.000 ANPR-camera's doorzocht en dat de toegang van de federale dienst veel groter is dan eerst werd gedacht.

Naar aanleiding van de ontstane ophef kwam Flock deze week met een blogposting waarin het erkent dat het pilots heeft lopen met de Amerikaanse Customs and Border Protection en Homeland Security Investigations. Volgens de camerafabrikant heeft het dit niet goed gecommuniceerd en heeft het ook geen aparte permissies en protocollen in het Flock-systeem gecreëerd om ervoor te zorgen dat federale gebruikers zich aan lokale wetgeving houden. De pilots die liepen zijn sinds vorige week gepauzeerd. Het bedrijf gaat nu aanpassingen doorvoeren zodat lokale autoriteiten kunnen bepalen wat ze delen en zullen federale gebruikers duidelijker in het systeem worden vermeld. Wanneer Flock van plan is de pilots te hervatten laat het bedrijf niet weten.

Reacties (2)
Vandaag, 14:26 door Anoniem
Dit was allang bekend uiteraard. Hier een hulpmiddeltje

Welcome to DeFlock, your go-to resource for understanding and addressing the growing presence of Automated License Plate Readers (ALPRs) in our communities.

https://deflock.me/
Vandaag, 15:06 door Anoniem
Een nieuw leven willen zonder internet en telefoon
is van ons afgenomen,een mens mogen zijn,door het blijven pushen
en dwingen mee te doen met de digitale samenleving,
maar nu komen we langzaam maar zeker op een punt dat je kan worden
opgepakt en dan beland je in de cel,
en dan krijg je een stempel op je rug met de tekst "a Loner"is dangerious
or you have a Low sociale score" als beschuldiging,
waarom zou dit wat ik schrijf uitgesloten zijn,nee dat gebeurt vast niet
het is al begonnen,en er zijn al landen die het al jaren hanteren,
en het is nooit genoeg,meer en meer,en als men het inziet
dat dit gebeurt is altijd mosterd na de maaltijd,
de mens vernietigd zichzelf,maar ook het menselijk zijn of mogen zijn,
alles gecontroleerd op gedrag.

De dinosaurussen mogen terug keren op aarde
en de mens mag vertrekken en dat is prima,
de aarde gaat gewoon verder,niets aan de hand
discussies over klimaat of Co2 zijn dan ook niet meer nodig.

WORLDNU2025
