'Flock gaf Amerikaanse autoriteiten toegang tot 80.000 ANPR-camera's'

Fabrikant van ANPR-camera's Flock Safety heeft federale Amerikaanse autoriteiten toegang tot meer dan 80.000 camera's gegeven, zonder dat lokale politiekorpsen dit wisten, zo meldt 404 Media op basis van verkregen documenten. Volgens de Amerikaanse staat Illinois heeft Flock door het datadelen met federale overheidsdiensten de wetgeving van de staat geschonden. De staat heeft Flock opgedragen om federale toegang tot de ANPR-camera's in Illinois uit te schakelen. De Amerikaanse stad Evanston heeft besloten alle Flock-camera's uit te schakelen en het contract met het bedrijf op te zeggen.

Vanwege alle ontstane ophef heeft Flock besloten om de samenwerking met de federale Amerikaanse autoriteiten tijdelijk te pauzeren. Flock biedt camera's die automatisch kentekenplaten herkennen, ook wel Automatic Number Plate Recognition (ANPR) genoemd. Meer dan vijfduizend politiekorpsen en andere opsporingsdiensten in de VS maken bij onderzoeken gebruik van de camera's. 9News meldde onlangs dat ook de federale Customs and Border Protection (CBP) via een ANPR-backend directe toegang tot de camera's heeft. Het zou daarbij om een pilot gaan. Op basis van politiedocumenten meldt 404 Media dat de CBP geregeld beelden van meer dan 80.000 ANPR-camera's doorzocht en dat de toegang van de federale dienst veel groter is dan eerst werd gedacht.

Naar aanleiding van de ontstane ophef kwam Flock deze week met een blogposting waarin het erkent dat het pilots heeft lopen met de Amerikaanse Customs and Border Protection en Homeland Security Investigations. Volgens de camerafabrikant heeft het dit niet goed gecommuniceerd en heeft het ook geen aparte permissies en protocollen in het Flock-systeem gecreëerd om ervoor te zorgen dat federale gebruikers zich aan lokale wetgeving houden. De pilots die liepen zijn sinds vorige week gepauzeerd. Het bedrijf gaat nu aanpassingen doorvoeren zodat lokale autoriteiten kunnen bepalen wat ze delen en zullen federale gebruikers duidelijker in het systeem worden vermeld. Wanneer Flock van plan is de pilots te hervatten laat het bedrijf niet weten.