Amerikaans kredietbureau lekt persoonlijke informatie 4,4 miljoen personen

Het Amerikaanse kredietbureau TransUnion heeft de persoonlijke informatie van 4,4 miljoen personen gelekt. Het is daarmee één van de grootste datalekken van het afgelopen jaar in de Verenigde Staten. TransUnion beschikt naar eigen zeggen over de kredietgeschiedenis van meer dan 260 miljoen Amerikaanse volwassenen. Andere bedrijven kunnen bij TransUnion de kredietwaardigheid van een persoon opvragen, bijvoorbeeld wanneer personen een abonnement willen afsluiten.
In een datalekmelding aan de procureur-generaal van de Amerikaanse staat Maine laat TransUnion weten dat er onlangs ongeautoriseerde toegang tot een niet nader genoemde third-party applicatie heeft plaatsgevonden. Daarbij zijn de persoonlijke gegevens van meer dan 4,4 miljoen personen gecompromitteerd. Om welke gegevens het precies gaat is niet bekendgemaakt. Ook is onduidelijk om wat voor soort incident het precies gaat. Getroffen personen krijgen twee jaar gratis kredietmonitoring aangeboden
