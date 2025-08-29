Nieuws
Datalek Bevolkingsonderzoek Nederland veel groter: 715.000 slachtoffers

vrijdag 29 augustus 2025, 10:19

Het datalek bij Bevolkingsonderzoek Nederland is veel groter dan in eerste instantie gemeld. Criminelen hebben bij het medische lab Clinical Diagnostics de gegevens van zeker 715.000 deelnemers aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gestolen. Bevolkingsonderzoek Nederland sluit echter niet uit dat alle informatie die het in de afgelopen negen jaar heeft aangeleverd bij het laboratorium gelekt is.

Bevolkingsonderzoek Nederland werkt sinds 2017 met Clinical Diagnostics. In die periode zijn de gegevens van ruim 941.000 deelnemers tussen Bevolkingsonderzoek Nederland en het laboratorium gedeeld in het kader van het bevolkingsonderzoek. Het gaat daarbij om naam, adres en woonplaats, geslacht, soort onderzoek (zelftest of uitstrijkje), geboortedatum, BSN-nummer, testuitslag(en) en de naam van de huisarts. Bevolkingsonderzoek Nederland gaat nu aan alle vrouwen van wie de gegevens met het lab zijn gedeeld de komende weken een brief sturen.

"De hoeveelheid gelekte data is schokkend. En dat we niet kunnen uitsluiten dat het een nog grotere groep betreft, komt daar nog eens bovenop. Wij vinden het verschrikkelijk dat dit is gebeurd en ik kan mij voorstellen dat mensen willen weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. Datzelfde geldt voor ons. De vragen die verontruste mensen hebben, moeten worden beantwoord. We willen niet dat er straks opnieuw een onaangename mededeling komt over meer lekken", aldus Elza den Hertog van Bevolkingsonderzoek Nederland over de reden om alle vrouwen een brief te sturen.

"Ik vind het verschrikkelijk voor alle getroffenen dat de hack groter is dan we op basis van de informatie die is verstrekt, verwachtten. De afgelopen weken heb ik gezien dat deze hack een grote impact heeft op alle deelnemers aan bevolkingsonderzoeken", laat demissionair staatssecretaris Tielen van Jeugd, Preventie en Sport in een brief aan de Tweede Kamer weten. De bewindsvrouw zegt na het weekend met meer informatie te komen.

Woensdag maakte het Openbaar Ministerie bekend dat het strafrechtelijk onderzoek doet naar het datalek bij Clinical Diagnostics. Het onderzoek richt zich op de vraag wie de gegevens hebben gestolen. Daarnaast doen ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Autoriteit Persoonsgegevens onderzoek.

Vandaag, 10:33 door Anoniem
Beste Elza den Hertog, hoe dit heeft kunnen gebeuren, is uitermate simpel. Jullie van Bevolkingsonderzoek Nederland hebben die persoonsgegevens naar verschillende testlabs gestuurd, die geen zorgaanbieders zijn, maar testlabs.

Daarmee hebben jullie de mogelijkheden voor hackers drastisch vergroot.

Jullie zijn jarenlang niet opgekomen voor de privacy van deelnemers aan jullie onderzoeken. Om precies te zijn: nog nooit.

Jullie hebben nooit aan dataminimalisatie willen doen. Was niet belangrijk, want
digitaal & databeschikbaarheid = goed,
volgens jullie en de tech-lobby die het bij de overheid en het ministerie van VWS voor het zeggen heeft.

Jullie hebben dit ook niet van te voren aan potentiële deelnemers gecommuniceerd. Die wisten niet wat er met hun gegevens gebeurde en kregen ook niet de keuze voorgelegd of ze in dat geval eigenlijk wel wilden deelnemen aan zo'n onderzoek.

BVO Nederland heeft dit zelf veroorzaakt.Dit was volkomen voorspelbaar en is ook voorspeld.

Dat jullie het nu "verschrikkelijk" vinden wat er is gebeurd, maakt op mij héél weinig indruk. Om precies te zijn: geen indruk.
